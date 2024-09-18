校園布局選稅務新秀！勤業眾信總裁曝人才要有兩大技能

近年國際稅務變化快速，從政府到公司對於稅務專業人才的需求愈加迫切，台灣四大會計師事務所之一的勤業眾信提前布局搶才，舉辦稅務達人挑戰賽，吸引來自全國各大專院校的24支隊伍角逐，最終由政治大學會計學系奪冠；總裁柯志賢表示，挑戰賽讓學生模擬真實案例，對未來的稅務新秀無疑是場難得且寶貴的經驗。

勤業眾信教育基金會舉辦「2024勤業眾信稅務達人挑戰賽」進入第十一個年頭，吸引來自全國各大專院校的24支隊伍角逐，最終由政治大學會計學系奪得冠軍，亞軍和季軍分別由台灣大學會計學系和政治大學財政學系獲得，輔仁大學會計學系、台北大學財政學系和中原大學會計學系榮獲達人獎。

財政部賦稅署署長宋秀玲出席頒獎時表示，近年國際環境變化飛速，從國際財務報告準則IFRS變革，到國際稅務的變化，包括BEPS 1.0到2.0中Pillar 1、Pillar 2的推進，無論是政府機關、企業或事務所對於稅務專業人才的需求愈加迫切，雖然科技工具能有效輔助資料收集並節省人力成本，但最終仍需優秀人才做精準判斷與決策。

柯志賢則說，稅務達人挑戰賽是勤業眾信實踐企業社會責任的體現，希望藉此喚起社會對稅務議題的重視，讓租稅教育扎根校園，培育未來的稅務專才，並期待學生未來能在國際稅務挑戰中擔當要角，推動國家稅制改革，協助政府應對全球趨勢。

柯志賢表示，稅務達人挑戰賽讓學生在模擬真實案例中，針對稅務議題進行深入探討與分析，相信這對於未來稅務新秀，是一次難得且寶貴的歷練。

柯志賢透露，勤業眾信在培育未來稅務人才時，相當注重兩項核心技能，首先是由於新興科技大幅改變稅務分析與規劃，因此稅務科技的應用能力將非常重要；其次，具備國際視野也相當重要，以能應對 CFC 規範和全球最低稅負制等跨國稅制改革的挑戰。