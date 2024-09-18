脫北客選哪？桃園最貴、最熱、最便宜重劃區曝光

雙北房價高，不少人脫北選擇落腳街廓整齊的桃園重劃區。永慶房產集團統計桃園市六個主要重劃區上半年市況，青埔重劃區均價一坪40.1萬元最貴，藝文特區成交507件交易最熱，八德重劃區均價一坪28.4萬則是最便宜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察今年上半年的價量，青埔高鐵重劃區中古屋均價攀上40.1萬元，較所屬行政區大園區、中壢區的均價分別高出41%和38%左右，十分驚人。

陳金萍表示，該重劃區近年來公共建設逐步到位，除了環球購物中心、華泰名品城等大型商場，也有公園綠地。青埔高鐵重劃區緊鄰高鐵桃園站，至高鐵板橋站僅需約15分鐘車程，十分便利，因此吸引不少雙北通勤族在此置產，有效促動該重劃區房價顯著高於所屬行政區，其單價也是位居六大重劃區之冠。

八德擴大重劃區的中古屋平均單價為28.4萬元，是六個重劃區中唯一仍保有2字頭單價的重劃區。

陳金萍表示，該重劃區開發至今逾10年，前期由於推案量多，供應量較大導致其房價增幅相對平緩，不過隨著整體開發已臻完善，區內不乏公園綠地、眾多知名商家坐落，同時捷運綠線G01至G03經過該重劃區，預計2026年通車後將讓區內交通大幅改善，可直達藝文特區以及串連捷運三鶯線，吸引不少首購、小資族群在此置產。

藝文特區則是以507件奪下交易量冠軍寶座，相當於每天平均成交近3件。