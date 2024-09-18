國家防災日周五登場 氣象署：模擬情境包含兩大部分

為配合2024年度國家防災日演練活動，交通部中央氣象署將於9月20日(周五)發布全國性地震及海嘯演練訊息。此次演練的模擬情境包含兩大部分，包括地震情境以及海嘯情境，將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大家熟悉告警訊息及後續避難演練，呼籲所有民眾積極參與，並對演練進行充分的準備，以確保我們的社會在面對自然災害時能夠更加堅韌和從容因應。

氣象署說明，此次演練主題為「回顧重大災害，邁向韌性未來」，在適逢921震災25週年暨莫拉克風災15週年之際，這些災害雖然曾經對臺灣造成了深遠的影響，但同時也促進我們取得防災科技與實務之重大進步；透由模擬大規模地震災害，驗證中央與地方政府在地震減災、整備及應變方面的處理機制，並結合國際支援救援情境，進一步檢視災防機制的運作成效。

模擬情境包含兩大部分，一為地震情境，設定於113年9月20日9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級，震源深度為7.9公里；另一為海嘯情境，設定於同日9時50分在台灣西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。演練時氣象署將透過災防告警細胞廣播服務(Cell Broadcast Service, CBS)，將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大家熟悉告警訊息及後續避難演練，

氣象署表示，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，希望透過歷次演練，讓全體國民更加深入地了解防災準備的重要性，並進一步提升應對災害的整體能力。呼籲所有民眾積極參與，並對演練進行充分的準備，以確保我們的社會在面對自然災害時能夠更加堅韌和從容因應。

具體訊息內容如下：

訊息內容 發布時間 訊息類型 發布範圍

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