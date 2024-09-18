邁入十週年 台灣虎行預計11月開航桃園-宮崎

再開新航點，台灣虎航18日指出，今「2024年」迎來開航十週年，也是飛航日本最多航點的國籍航空，今日宣布預計於今年11月開航桃園-宮崎航線，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是飛航日本的第20個航點。

台虎表示，位於南九州的宮崎縣，是日本《古事記》傳說神話的舞台，不僅具有悠久的歷史古蹟，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食。其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等，都是深受旅客推崇的人氣景點；而宮崎牛和芒果特色料理更是到當地不可錯過的美食。往後旅客即可透過台灣虎航綿密的航點選擇，藉由九州南北不同點進出的方式，輕鬆玩樂日本九州各地豐富的絕景風光。

桃園-宮崎航線開航初期，每週營運一班，去程航班編號IT742，每週二的上午6:30自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每週二的上午10:10自宮崎機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2024年9月19日上午10:00起至2024年9月20日晚間23:59推出單程未稅新台幣1,799起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年11月26日起至2025年3月29日止。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。