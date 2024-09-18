瞄準東南亞旅遊 星宇攜洲際酒店集團推套裝行程

看準東南亞旅遊商機，星宇航空攜手IHG洲際酒店集團共同推出「星際旅行」越南三天兩夜機加酒自由行套裝行程，此專案由可樂旅遊承辦，即日起至12月31日止（最晚出發日期2024年12月31日）選購星際旅行專案之旅客還可額外獲得星宇航空哩程數1,000哩、5日每日5GB越南網卡，10月16日前可享早鳥限量星宇航空品牌小禮。

看好東南亞旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空表示，除了穩定的轉機需求外，越南在旅遊市場的知名度逐漸提升，在雙邊頻繁的商業與觀光交流，星宇目前於越南飛航４個城市，包含胡志明、河內、峴港及富國島，是目前執飛越南航點最多的國籍航空，此外，台中-富國島航線也將於10月27日正式開航。很開心此次能夠與洲際酒店集團攜手推出機加酒行程，洲際酒店集團在全球除了是頂級飯店集團的代名詞外，近年來也積極發展商務與渡假需求，也是各國遊客的奢華住宿選擇，期許藉由本次合作讓旅客在赴越旅遊時，一起「越」玩越有趣。

星宇航空表示，讓旅客能以更實惠的價格體驗河內、峴港、富國島的不同風光。河內以城市風光為主打，推出位於寧靜西湖畔的「河內西湖洲際飯店」兩人同行每人NTD 27,088起 (未稅) ，包含每日早餐、單次SPA、機場來回接送；亦可選擇入住越南最高的豪華酒店「河內地標72洲際酒店」兩人同行每人NTD 13,788起(未稅)，包含每日早餐、雙人下午茶一套，將河內的美景盡收眼底。有著「東方夏威夷」之稱的峴港，也是近期許多旅客爭相前往的旅遊勝地，「峴港洲際陽光半島度假酒店」特別鉅獻，兩人同行每人NTD 33,188起 (未稅) ，可享用一晚飯店晚餐（於Citron 或 Barefoot餐廳享用）及機場來回接送，來場恣意遨遊的渡假體驗。

此外，越南唯一免簽渡假勝地－富國島則精選三家集團飯店滿足旅人的需求，奢華旅遊就選2023年全新開幕，為島上頂級奢華度假飯店之一的「富國島麗晶酒店」，兩人同行每人新台幣3萬5,388起 (未稅) ，11月30日前入住享一次三道式午餐或晚餐饗宴；家庭旅遊首選坐落於靜謐的長灘南部，擁有絕美日落和細緻白沙灘的「富國島長灘洲際度假酒店」，兩人同行每人新台幣24,688 起 (未稅) ，11月30日前入住即贈住宿金40美元。

對於喜愛遊樂園的旅人，則可選擇位於富國島西北部海岸，距離珍珠樂園、珍珠野生動物園、富國大世界僅5-10分鐘車程的「富國島星灣皇冠假日飯店」兩人同行每人新台幣20,188起 (未稅) ，入住即贈SPA 20% 折扣、機場來回接送服務等，就讓星宇航空攜手洲際酒店集團，透過可樂旅遊專屬頁面選購「星際旅行」機加酒行程，一起完美您的奢華星享受。

星宇航空說，目前越南航網包括河內、峴港、胡志明市、富國島等四個航點，為目前最多越南航線的國籍航空，提供旅客赴越旅遊的新選擇。此外，星宇航空機隊持續擴張，目前有13架A321neo、5架 A330neo 及6架 A350-900，共24架航機。