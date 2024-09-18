為何房價愈打愈高？ 李同榮12字點出關鍵

近年政府高喊居住正義，不斷祭出各種政策措施，然而房價卻愈打愈高，年輕人不僅買不起，甚至租不起。房產趨勢專家李同榮表示，會出現這種情況，主要是政府房產政策一直有「人不對、事不對、時不宜、錯不改」四大問題。

李同榮表示，打從2008年馬英九上台，政府即積極推動居住正義，但16年來歷經兩次政黨輪替，年輕人居住問題愈來愈嚴重。

他表示，問題就在政府的房市政策未抓住市場問題的核心，導致錯誤的政策不斷重演。

其中最明顯的六大缺失，一是2009年馬政府降低遺產稅政策，雖然立意良善，促使海外資金大量回流，但也因游資大幅增加與利率偏低，使原本應該降溫的房價強勢拉升。

第二，2011年眼見房價飆升，馬政府採學者建言，在房市主升段制定兩年奢侈稅打房，結果導致房市轉嫁，呈現量縮的閉鎖效應，房價不跌反漲。

第三，2012年馬政府實價登錄歸責於地政士登錄政策，實價登錄是個良好政策，但政府執意採地政士代為登錄制度，結果引發登錄不實、權責不分亂象，一直到2020年實價登錄2.0才改革修訂。

第四，2016年蔡政府上任提出住宅三箭，其中社宅20萬制定12萬戶興建，８萬戶為空屋移轉。但空屋移轉社宅政策推動困難，政府採包租代管的租金補貼政策，就現有租賃市場把房東房客湊合，對社宅數量增加一點幫助也沒有。

第五，2021年房市正值第六循環主升段，央行錯把後衛當前峰，一年內推出四次限貸措施打房，致使土建融與第二戶換屋者資金受限，建商大者恆大，市場領導喊價，房價越打越高，受害者仍是弱勢。

第六，2023年8月執政黨為了選舉，提出新青安貸款專案，促使降溫中房價甩尾拉升，造成搶購搶貸風潮，甚至投機性買盤大擧進場，房市亂象叢生，政府卻束手無策。

李同榮進一步分析，16年來兩黨輪替執政下的房產錯誤政策，都具有共同的特徵：

一、人不對：主事者不是非專業領域，就是偏向學術治理導向，用人不適，導致政策往往脫離市場實務。

二、事不對：房產政策未掌握核心問題，導致只能治標而不能治本，政策就圍繞在打房思維，房價因而越打越高。

三、時不宜：政策逆勢而為，往往在主升段逆勢打房，例如奢侈稅與房地合一稅2.0，又在末升段宣布利多政策，例如新青安政策，時間不宜，不管政策對錯，都會導致市場機制嚴重被扭曲，造成相反效果。

四、錯不改：一旦政策錯誤，不立即修正，再用錯誤的政策掩蓋修復，導致調控政策疊床架屋，屢錯屢犯。

李同榮表示，政策不能圖利強勢財團，更不能荼害弱勢大眾，房產政策必須徹底跳脫打房思維，犧牲短期成長窒礙，針對國土規劃、公共建設、結合民間資源廣建社宅、疏解都會供需失衡、整頓租賃黑市、稅制全面革新等各項核心問題提出治本解決方案，長線才能促使年輕人真正買得起、租得起房。