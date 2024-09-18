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日本、澳洲積極發展氫能 台股供應鏈鎖定商機

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日本澳洲近年積極拓展氫能，法人機構指出，日本政府於2024年5月制定氫能社會推動法，並於夏季正式施行，加速日本氫能產業鏈的發展，包括豐田（Toyota）、ENEOS、Iwatani等大型企業正積極推進氫能相關技術。

澳洲則著力擴展綠氫供應，將其擁有的豐富天然資源和太陽能與風能資源，使氫作為重要的出口產品。從氫能供應鏈來看，日本主要專注於製造、運輸和應用三大領域，具完整氫產業鏈，而澳洲集中火力於氫能製造。台廠如泓德能源（6873）、睿禾能源等已相繼與日澳業者展開合作。

分析師指出，泓德能源與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500 MW的光儲電廠使用協議、4 MW虛擬電廠合作以及儲能案場開發，共同合作綠氫等綠色能源事業。

聯華林德氣體則規劃2024年底在台南樹谷工業園區會有第一座加氫站正式運行，同時2024年底或2025年初也將引進台灣第一部台灣氫能拖車。目前全球約有1,000多座加氫站，聯華林德的市佔率達20%。但認為在台灣加氫站設置仍需要一段時間醞釀。

台灣在太陽能EPC已具備整合的經驗，隨著電網對於再生能源超約逆送的問題逐漸擴大，轉換氫能將是另一可行選項，看好泓德、聯華、台達電（2308）在氫能的整合與布局。

日本 澳洲

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