三重預售屋5年飆6成 在地房仲揭三大關鍵原因

三重實價揭露衝到一坪98萬，引起各界討論。中信房屋研展室彙整實價登錄三重預售屋及成屋的平均房價變化，結果顯示，目前三重預售屋的平均房價已經來到每坪71.6萬元，與5年前的每坪44.6萬元相比，漲幅高達60%。

三重成屋市場的房價漲勢雖不及預售屋迅猛，但也有26%的成長。

中信房屋三重先嗇宮加盟店店長林大展表示，三重預售屋5年飆漲6成，主要有以下三點原因。

首先，隨著房價上升，不少建商為了壓低總價，推出面積較小的兩房或小三房物件，由於小宅產品的戶數和隔間較多，每坪營造成本相對較高，因此小宅單價通常都會高於一般住宅，進一步推高了三重預售屋房價平均值。

其次，相較於台北市和其他新北精華區，三重的房價基期相對較低，後續上漲的幅度和力道自然更明顯。

第三，建商進軍三重的時間相對較晚，而在此之前，全台房價和地價早已被墊高，建商土地取得成本增加，最終也必然會反映到價格上面。

林大展指出，二重左岸重劃區是三重新興推案熱區，也是購屋民眾指名度相當高的區域。該區擁有雙北蛋黃區少有的完整素地，且緊鄰捷運先嗇宮站、環河快速道路和64快速道路，距台北市僅一橋之隔，聯外交通便利。

此外，二重左岸重劃區臨近新北市第二行政中心和新北產業園區，政府積極推動附近老舊廠房更新重建，計劃打造新北科技園區，目前已吸引三花棉業、群光電子、全球人壽、東森電視等企業的進駐，為當地創造了大量的就業機會。

目前區內以總價2,300萬元以內的兩房、小三房產品最為熱銷，買方除了在地的新婚家庭和年輕首購族外，還有不少外來就業族群、傳產企業主及其二代、以及台北市的外溢客群。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，三重腹地遼闊，商圈成熟，使得三重房市有較強的的支撐力。同時，伴隨重劃區的開發與重大建設的進駐，該區域的房市也表現出相當良好的未來發展潛力。