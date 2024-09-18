尾牙需求旺桌價變貴了 晶華、六福萬怡等喊漲兩成

科技、金融業搶定尾牙，五星飯店爆單，桌價喊漲兩成。晶華（2707）、雲品、寒舍、六福、凱撒等五大飯店集團皆表示，今年企業尾牙訂席較往年早，整體接單暢旺，不少熱門的宴會廳周五、周六及周日已近全滿。

至於在尾牙桌價方面，包括晶華、台北喜來登、台北新板希爾頓、六福萬怡尾牙等指標業者均喊漲，迄今為止，漲幅最高逾20%。

飯店業尾牙接單陸續起跑，由於2025年農曆年過年較早，加上企業恢復舉辦大型尾牙，大型場地須提前預訂，使得飯店業尾牙今年提早進單。晶華表示，整體接單已近六成，去年起桌價是16,800元，今年則是17,800元起，漲幅約6%。在外燴接單方面也持續看好，估與去年有10%的漲幅。整體尾牙業績目標將較去年成長10-20%。

飯店集團尾牙接單概況

雲品目前旗下君品酒店、頤品大飯店、茹曦酒店等處的11月、12月及明年1月與2月的週五至週日都已客滿，只剩週間零星時段可供顧客挑選，雲品並以週一至週四較優惠的專案，來提升宴會廳的坪效與使用率。

雲品表示，今年全年宴會目標是3.2萬桌，較去年成長20%，不過，由於今年尾牙訂席熱略，加上婚宴需求也十分暢旺，僅靠四個月的歲末年終宴會檔期就已達到3.2萬桌的水準，可望創下銷售新高數字。雲品並積極拓展外部宴會場地，將在9月於台北、台中再各簽約一家，另外還有六家在議約中，以持續壯大宴會事業規模。

寒舍集團表示，台北寒舍艾美酒店整體尾牙接單率已達七成，熱門時段更是接近九成滿。寒舍旗下的台北喜來登大飯店，目前尾牙檔期接單假日時段約為八成，其中，百桌大型尾牙場次在今年年後便已陸續確認訂單，一般桌數的尾牙則在5月便開始收到詢問。

台北喜來登看好企業尾牙市場復甦，加上去年專案訂價較市場相比較為低價，今年尾牙專案價格調漲6%。六福集團旗下的萬怡宴會廳春酒尾牙專案價格也上漲5%，另，粵亮廣式料理的中式宴席尾牙專案則配合菜色升級，一口氣上漲逾20%，起桌價由去年16,800元起，調高到今年20,800元起。

凱撒飯店集團也表示，台北新板希爾頓尾牙專案週末假日價格調漲5%。目前台北凱達接訂狀況已達九成滿、台北凱撒、板橋凱撒、新板希爾頓接近六成。



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