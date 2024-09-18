企業尾牙科技、金融業 躍最大客戶

飯店業者表示，過去疫情期間與疫後復甦期，許多企業尾牙將活動區分為分店、分行甚至分部門辦理，但從去年陸續恢復為聯合辦理，今年則有更多的企業選擇擴大舉辦，整體而言，大型尾牙場次與去年相比有顯著成長。

晶華（2707）表示，從趨勢來看，大型尾牙仍持續增加，目前接單最大桌數為1,100桌，整體大型尾牙共計6,000桌，以科技業及銀行業出手較大方，大型尾牙規模比去年大。

雲品今年承攬最大型尾牙活動為1,800桌的大型外燴，需同時服務18,000人。雲品表示，在預算上、場次規模較大的為金控壽險業與半導體、AI等科技公司較為大方，而傳統產業則在辦理尾牙上相對較為保守一點。

凱撒飯店集團目前接到最大桌數為66桌，其中以醫藥生技、科技廠商及銀行業預算較高，多選擇高價位桌菜。為衝刺尾牙訂單，台北凱撒特別祭出買五桌送一桌，板橋凱撒則推買三桌贈頂級卡拉OK音響設備，五桌以上加贈紅酒，早鳥訂購享果汁暢飲。

寒舍今年尾牙專案的亮點包括席間果汁、軟性飲料、紅酒及金牌台灣啤酒的無限暢飲，此外，部分場地也新增了LED牆，為活動增添更多視覺效果，提升整體體驗。晶華今年三樓宴會廳也推出全新270度環景光雕，可搭配不同的歡慶時刻開啟、點綴氣氛。

雲品旗下據點則首次將米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」的部分料理，移植到宴會廳中，以可被量化、複製品質及同時大量出餐的原則設計菜單，讓企業大型尾牙也能品嘗到米其林星級料理。