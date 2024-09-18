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北市旅館重建 飯店市場將現新樣貌

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

信義全球資產經理林建勛分析，台北市不少中小型旅館因為危老改建而退出市場，飯店供給量將減少，不過同一時間北市西區開發計畫如火如荼進行，未來西區將新增不少飯店，屆時北市觀光旅館市場版圖，將出現全新樣貌。

今年3月北市合法旅館家數為614家，較疫情前同期減少29家，林建勛表示，北市不少中小型旅館退出市場後，確實短期上有利於飯店價格更有支撐力道。

不過林建勛指出，這波北市飯店改建潮，不少在改建完成後都有新飯店將再投入市場，加上近年西區門戶計劃已帶起民間投資氛圍，未來區域內將有大型飯店將陸續登場，將讓台北市飯店市場經歷新一波大洗牌。

林建勛分析，目前西區門戶計劃中，光是「台北雙星C1/D1開發大樓」，就將興建兩棟樓高53樓、70樓大樓，規畫將有頂級商辦、百貨商場、五星飯店在其中，預計2027年12月完工，其中商辦逾9萬坪，而五星飯店規模約七、八千坪。

林建勛指出，未來在西區新飯店陸續完工投入下，台北市飯店市場將迎來大洗牌，屆時目前進入改建潮的飯店業者也將面臨新一波挑戰，接下來台北市觀光飯店市場會如何變化，將有兩大觀察重點，包括檢視當下台灣觀光市場表現，以及新增供給量體多寡，兩大變因將左右北市飯店業發展。

商辦 觀光

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