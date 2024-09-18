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北市旅館重建價值逾千億 12案將變身住宅新案銷售

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台北國賓飯店重建案。記者朱曼寧／攝影
台北國賓飯店重建案。記者朱曼寧／攝影

據北市府資料顯示，2019年至2024年7月的近五年間，北市飯店申請危老改建案累計達30件，扣除九件未取得建照案，21件申請案擁有逾1,100億元更新價值，創歷史新高紀錄。

特別的是，在資產價值大於本業經營下，上述申請通過取得建照的過半旅館改建後，均將變成住宅新案銷售，不再投入飯店業。

信義全球資產經理林建勛分析，2020年起，國內觀光市場受新冠疫情衝擊，營運大受影響，同一時間，房市卻因通膨和自住買盤需求、交易熱絡，尤其是台北市一地難求，土地價值高漲，資產價值成為飯店、中小型商旅危老改建的最大誘因。

據台北市建築管工程處資料顯示，自2019年至2024年7月底，累計台北市有30件旅館申請危老改建，扣除九件未取得建照案，共有21件飯店改新案進行中，總計旅館業更新規模1,132.8億元。

近五年台北市指標旅館危老改建案概況
近五年台北市指標旅館危老改建案概況

其中規模最大兩筆更新案為台北國賓飯店重建案、西華飯店案。前者總量體高達21,568坪，光是兩棟五星級飯店宅「國賓皇琚」總銷達180億元，另一棟為「台北國賓皇宮酒店」；後者量體也達17,764坪，將興建地上25樓、地下8樓之總戶數達176戶豪宅案，規模有望挑戰200億元；另外基地524坪、規模估破百億元的神旺大飯店，將打造為地上27樓、地下6樓之結合辦公和商場的商務大樓。

特別的是，21件取得建照的旅館危老更新案中，高達12件、占比達57.1%重建案之後將打造住宅銷售，而有六件、占比達28.5%則將改建為商辦大樓，顯示住宅大樓為飯店更新後首選標的，其次為辦公產品。旅館更新後繼續投入市場的僅有三德大飯店。


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