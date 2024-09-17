全台最大千年樟公-后里澤民大樟公中秋謝樹禮肥登場
由社團法人台灣老樹救援協會主辦、一年一度的「澤民大樟公謝樹禮肥」，選在今(17)日中秋節隆重登場，吸引大批民眾前來參與這場珍貴的護樹活動，一起仰望這棵屹立千年的巨大神木。而透過施肥與禮敬樟公，也共同傳達對自然的感恩，並為這棵象徵著生命與力量的樹木盡一份心力。
澤民大樟公是台中市珍貴的自然資產，與當地居民的信仰象徵，長久以來福佑鄉里，成為守護后里地區的重要力量。根據當地傳統，孩子們會認這棵千年樟樹為「契爸」，祈求健康與平安，這一習俗更深植人心。
每逢中秋佳節，正值福德正神的生日，志願公益守護樹公的「台灣老樹救援協會」，與居民共同舉辦這場傳統的「謝樹禮肥」活動。
這不僅是一場祈福儀式，更是一個養護神木、近距離感受其莊嚴力量的絕佳機會。台灣老樹救援協會理事長陳三奇希望透過這項活動，喚起更多人關注古樹的保護，並共同守護地球的珍貴自然資源。
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