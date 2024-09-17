職場教練課／高齡退休四種型態

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到20％則稱為「超高齡社會」，台灣預估明(2025)年將邁入超高齡社會，老年退休議題變成顯學。

葉匡時教授把退休分成四種型態，在此借用葉教授的四種退休型態，每一種再分成兩類。

第一種：既退又休，又分兩類，「財務自由」與「身體欠安」。

財務自由者退得很乾淨，可以遊山玩水、種花蒔草，享受自由自在的生活，這是想得開放得下也很有福報的人。另一類人是身體欠安有病纏身，即使有遠大志向與才華，也不得不退休養病照顧身體。

第二種：退而不休，又分兩類，「奉獻經驗」與「打發時間」，這兩種的界線比較不明顯。

有不少主管或是學者專家，即使退休後，仍在各地當顧問或繼續上班奉獻一生寶貴經驗，做經驗傳承。另一種是奉獻當義工或兼差打工，可以傳承經驗也充實人生體驗，打發時間或是賺點外快。

現在因少子化影響，各個產業都缺勞動力，政府也開始鼓勵銀髮族二度就業。因銀髮族年紀大、反應慢、體力不如年輕人，很多企業也會做許多「職務再設計」來配合銀髮族。現在很多銀髮族其實是很健康的，也想要參與社會勞動。日本有位90歲老奶奶在麥當勞當清潔工，已經做了20年了。

在電影《高年級實習生》中，70歲的男主角說：「音樂家不會退休，直到心中沒有音樂才會停止」，就是最好寫照。

我經常光顧的幾家小吃店與理髮店，老闆都是70歲以上的人，他們從小歷經過經濟匱乏時代，養成刻苦耐勞習慣。他們說自己衣食無缺，但是不想在家中看電視看到老人癡呆，所以就繼續工作。

我自己現在偶爾還在各地講課，也是基於傳承經驗與打發時間，也鍛鍊自己腦力以防老化太快。

第三種：不退不休，又分兩類，「熱愛工作」與「無奈打拚」。

很多公司創辦人或中小企業老闆都是屬於熱愛工作者，即使七、八十歲仍在其位也謀其政，而且老當益壯經營績效良好，但這有時候會影響二代接班的歷練。

另一種無奈打拚者是經濟存糧不足，無法安享晚年生活，只好繼續工作賺錢。這也提醒了中壯世代的上班族眼光要看遠，趁著體力正旺盛，要準備自己未來的退休養老金。

第四種：休而不退，又分兩類，「威名在外」與「虛占名位」。

威名在外者在公司有一個職稱，應用自己過往的名聲，在企業組織對內對外產生影響力，是一種活招牌。而虛名占位者，是占著職缺位子但沒產生任何貢獻，尸位素餐也影響年輕人晉升機會。

以上退休的四種八類型態不是嚴謹的劃分，會有許多重疊部分。主要是希望提醒上班族未雨綢繆，想想自己未來的退休型態，先做好準備。（作者是企業人文講師）