法律頻道／股權整合 擦亮家族產業品牌

在企業營運中，各營運階段各有各的挑戰，創業者或許對於產品本身技術十分熟悉，但未必熟悉營運商業管理，以接辦家族餐飲事業的阿嘉為例，家中雖在全台有許多分店，且對台灣菜色的掌握已臻化境，多次取得米其林星級認證殊榮，但若要將家族產業繼續發展，仍有不少挑戰。

其中一個關鍵挑戰在於，其餐廳分店雖然不少，營運也都正常，但各店都有不同的親戚股東，就算對外均由阿嘉負責營運，但凡要執行新的調整與政策，仍需要各店的長輩股東溝通，這種重複個別溝通責任一直造成阿嘉極大的時間負擔。

更有些長輩股東常常不給剛接班的阿嘉面子，倚老賣老直白批評、要求更多分潤比例，更讓阿嘉有額外之心理負擔。

除此之外，不同的股東結構也造成經營者難以投資拓展新點、新事業。原因在於各別餐廳股東不同無法整理成單一公司，管理財務報表也就不統一，而每個餐廳之營業額在年度尚未結算前，為尊重各自股東，理論上不能任意轉移使用，否則都可能構成侵占罪。過去此點就曾造成家族成員彼此爭吵，差點鬧上法院，不得不慎。

阿嘉為了資金問題，對外也曾試圖接洽投資人，多半都不願投資這類複雜股權結構的家族企業。這就造成阿嘉空有數個獲利的單位，卻苦無周轉資金，無法投入新的生意經營。

以上困境，都是許多家族產業在沒有規劃、任其自然發展後的狀態，雖然對公司現行經營並無立即的危險。然而，企業經營不進則退，作為有遠見的經營者，為求經營策略如臂使指，必須進行股權的整合。整合完畢會有諸多好處。

其一、所有餐廳股份均歸屬於單一控股公司，此時擁有公司控制權的經營者，可以依據公司法來應對所有股東，年度僅有一次股東會，其餘時間只需與董事代表溝通，取得經營建議與共識，可以降低極高的管理時間成本，將珍貴的時間資源投入未來的潛力事業項目。

其二、對於產業發展的新策略（如台灣加盟產業、日本合資企業等），只要經過董事會決議，即為公司內部之決策，因此自然得以運用公司之營業收入支應，也就毋庸等待年度結算後才能進行，能夠迅速配合機會掌握商機。

其三、整合為單一控股公司後，投資人得以進行整體公司的未來發展、獲利評估，也就是說，至少經營者有機會結合外部資金、資源進行新事業的發展，自然就產生發展潛力。

其四、由家族企業傳承的角度來說，家族齊心，禦敵能力才強。透過適當的家族企業股權傳承之規劃，可以預防發生類似例如，泰山企業、明通治痛丹、永大電梯等家族企業最終經營權旁落之案例，將家族品牌擦亮、創造價值，長遠流傳。

不過，股權整合不是易事，通常會涉及原有餐廳股權之交易、衍生之稅務、經營權即董事席次分配溝通、老員工的意向、安置、各餐廳財務會計統籌、系統採用等等議題，這過程必然痛苦，每個環節都可能遇到強烈抵抗而失敗，但若成功這將是老企業浴火重生之契機。

（作者是立勤國際法律事務所主持律師）