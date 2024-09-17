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用高雄「梧州好室」社宅當起點 國家住都串接社福平台

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高雄市梧州好室社宅能提供98戶居民入住。國家住都中心提供
高雄市梧州好室社宅能提供98戶居民入住。國家住都中心提供

高雄市「梧州好室」是國家住都中心在高雄第一個社宅據點，共計98戶，預計10月1日起租入住；國家住都中心主任曾淑英表示，希望以梧州好室作為起點，預先建立中央地方溝通聯繫平台，未來能與市府共同服務2萬多戶社宅居民。

高雄前鎮梧州好室即將在下個月迎來首批住戶入住，為提供社宅住戶社福照顧及生活支持，國家住都中心日前召開高雄市梧州好室社福聯繫平台會議，邀請高雄社政、衛政、警政及區公所，共同討論如何建構社區安全網及未來跨網絡合作機會。

依現行住宅法，社宅至少40%須出租給弱勢者，未來住戶有一定社福照顧需求，需要在地社政、衛政、警政單位、區公所等跨單位合作及資源。

曾淑英表示，國家住都中心在林口社宅，除了建立訪視秘書關懷住戶，也和新北市政府、林口區公所、社福中心、轄區國中小及NPO協力建構社宅安全網絡，現在已成為國際參訪交流重點，未來希望以梧州好室作為起點，預先建立中央地方溝通聯繫平台，讓社宅住戶未來能得到快速且正確的照顧。

國家住都中心日前召開梧州好室社福連繫平台。國家住都中心提供
國家住都中心日前召開梧州好室社福連繫平台。國家住都中心提供

住宅法 社宅 高雄市

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