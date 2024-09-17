新北市景平路躍全國最夯交易路段 非六都唯1上榜熱門交易路段竟在這

據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱門的前10名路段中，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首，而基隆市中正區的新豐街則以249件成為前10名中唯一上榜的非六都路段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市中和區的景平路一直是房市熱門交易路段中的「常客」，做為中和區的重要幹道之一，路段匯聚了多個交通要道，同時也有四座捷運站坐落在此，便利的交通不僅驅動了當地商圈活絡，更增加居住需求，讓區域購屋表現十分強勁。

近一年景平路上平均每坪成交價達55.4萬元，相對其他環狀線行經的板橋、新店來說，景平路5字頭房價相對實惠，吸引許多通勤族青睞。

而交易量緊追在景平路後的，是台中市北屯區的文心路四段；陳金萍表示，北屯區是台中市人口最多的行政區，剛需十分強勁，而文心路四段設有中捷兩座站點，學區則涵蓋國中、小，加上眾多知名商家相繼進駐，具備完整生活機能，也顯示該區商機蓬勃，區域發展極具潛能。

近一年台中市文心路四段平均每坪成交均價為32.8萬元，交易量達255件，表現十分優異。

位於基隆市中正區的新豐街是此次統計中唯一非六都路段，近一年成交249件，平均每坪成交價僅19.1萬元，展現「黑馬」之姿；陳金萍表示，新豐街居住人口不少，商圈自成一格，且區內店面數量頗多，交通方面路段設有公車線路，而沿著路段往西走可前往台62線，往東則有海科館火車站，十分便利。

近一年在「碧海擎天」、「巴塞隆納」等大型社區交易不錯下，路段成交表現亮眼。

除了交易量前三名的路段，淡水也因每坪成交價2、3字頭的親民價，上榜四席成為交易最熱區域之一；其中北新路、學府路地理位置相近，離知名的淡水老街不遠，均屬於淡水舊市區，同時擁有學區優勢，且周邊商圈完整，生活機能完善，加上鄰近台2線道，具備聯外交通；淡金路則靠近淡海輕軌，而上半年開工的「淡北道路」就選址在淡金路，在交通利多下該路段每坪成交價也升至3字頭。

而新市五路三段則位於淡海新市鎮內，街廓規劃整齊，在大型建案的挹注下，撐起了該路段的成交量。陳金萍指出，淡水區近年發展迅速，不僅有捷運紅線連接雙北市，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，但房價相對低廉，目前該路段每坪成交價2、3字頭，吸引不少小資、首購族群入主。