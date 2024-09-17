快訊

中秋放假想展雄風？醫曝拿藥比率增 籲「吃1物」要小心：恐延壯陽藥副作用

給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市景平路躍全國最夯交易路段 非六都唯1上榜熱門交易路段竟在這

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱的前10名路段，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首。圖為房市示意圖，永慶房產集團提供
據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱的前10名路段，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首。圖為房市示意圖，永慶房產集團提供

據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱門的前10名路段中，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首，而基隆市中正區的新豐街則以249件成為前10名中唯一上榜的非六都路段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新北市中和區的景平路一直是房市熱門交易路段中的「常客」，做為中和區的重要幹道之一，路段匯聚了多個交通要道，同時也有四座捷運站坐落在此，便利的交通不僅驅動了當地商圈活絡，更增加居住需求，讓區域購屋表現十分強勁。

近一年景平路上平均每坪成交價達55.4萬元，相對其他環狀線行經的板橋、新店來說，景平路5字頭房價相對實惠，吸引許多通勤族青睞。

而交易量緊追在景平路後的，是台中市北屯區的文心路四段；陳金萍表示，北屯區是台中市人口最多的行政區，剛需十分強勁，而文心路四段設有中捷兩座站點，學區則涵蓋國中、小，加上眾多知名商家相繼進駐，具備完整生活機能，也顯示該區商機蓬勃，區域發展極具潛能。

近一年台中市文心路四段平均每坪成交均價為32.8萬元，交易量達255件，表現十分優異。

位於基隆市中正區的新豐街是此次統計中唯一非六都路段，近一年成交249件，平均每坪成交價僅19.1萬元，展現「黑馬」之姿；陳金萍表示，新豐街居住人口不少，商圈自成一格，且區內店面數量頗多，交通方面路段設有公車線路，而沿著路段往西走可前往台62線，往東則有海科館火車站，十分便利。

近一年在「碧海擎天」、「巴塞隆納」等大型社區交易不錯下，路段成交表現亮眼。

除了交易量前三名的路段，淡水也因每坪成交價2、3字頭的親民價，上榜四席成為交易最熱區域之一；其中北新路、學府路地理位置相近，離知名的淡水老街不遠，均屬於淡水舊市區，同時擁有學區優勢，且周邊商圈完整，生活機能完善，加上鄰近台2線道，具備聯外交通；淡金路則靠近淡海輕軌，而上半年開工的「淡北道路」就選址在淡金路，在交通利多下該路段每坪成交價也升至3字頭。

而新市五路三段則位於淡海新市鎮內，街廓規劃整齊，在大型建案的挹注下，撐起了該路段的成交量。陳金萍指出，淡水區近年發展迅速，不僅有捷運紅線連接雙北市，還有淡海輕軌強化區域內交通網路，但房價相對低廉，目前該路段每坪成交價2、3字頭，吸引不少小資、首購族群入主。

據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱門的前10名路段，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首。永慶房產集團提供
據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱門的前10名路段，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首。永慶房產集團提供

學區 淡海輕軌

延伸閱讀

涼亭突冒火光！中和烘爐地深夜驚見焦屍 疑為出國與妻爭執老翁著火亡

再接炸彈威脅 春田2大學改遠距上課

到新北過中秋！商圈遊玩超有愛 八里左岸渡輪體驗、中和美食公益園遊會、三峽老街青創活動

不停靠北市17站！704公車23日起調整動線 三重通勤族哭了：為什麼要縮短

相關新聞

新北市景平路躍全國最夯交易路段 非六都唯1上榜熱門交易路段竟在這

據實價登錄網資料，近一年全國交易最熱門的前10名路段中，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首，而基隆市中正區的新...

台日築橋共榮推新創 國發會首與東京都政府合辦高峰會

國發會全球Bridge計畫首站日本！國發會主委劉鏡清率領近50家新創團隊參加在日本東京舉辦的「台灣・日本創新高峰會」系列...

成立20年的長庚養生村今年要賺錢了？入住要排隊一年半

台塑集團創辦人王永慶20年前創辦的長庚養生文化村，今年有望正式轉虧盈。長庚養生文化村主任杜素珍表示，受到戰後嬰兒潮退休影...

大學城周邊租屋熱度降 專家直指3因素改變市場

各大專院校相繼開學，近年受少子化衝擊，大學城周邊房市也起了變化，不少「包租公」觀察，過往被視為「金雞母」的校園周邊套房，...

房市熱民眾都買哪？全台這裡最狂、基隆爆黑馬

近一年房市熱呼呼，民眾都買在哪？永慶房產集團統計近一年全台交易最火熱的前十名路段。其中，新北市中和區的景平路以交易量26...

豐興鋼筋新盤價 三年最低

鋼鐵大廠豐興昨（16）日開盤，鋼筋跌勢擴大、基價每公噸降400元，型鋼跌500元；鋼筋每公噸1.75萬元，為三年來新低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。