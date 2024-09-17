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台日築橋共榮推新創 國發會首與東京都政府合辦高峰會

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清(左二)、國發會副主委詹方冠(右一)、東京都政府創業與全球金融策略辦公室局長吉村惠一(左一)、JETRO理事高島大浩（右二)共同合影。 圖／國發會提供
國發會主委劉鏡清(左二)、國發會副主委詹方冠(右一)、東京都政府創業與全球金融策略辦公室局長吉村惠一(左一)、JETRO理事高島大浩（右二)共同合影。 圖／國發會提供

國發會全球Bridge計畫首站日本！國發會主委劉鏡清率領近50家新創團隊參加在日本東京舉辦的「台灣・日本創新高峰會」系列活動，此次也是台灣第一次與東京都政府在日本共同主辦大型論壇，東京都知事小池百合子雖身體微恙，亦以視訊方式表達對此活動的重視，預計參與人次將突破千人，已成為台日之間創新創業最大的交流平台。

劉鏡清致詞時強調，國發會推動橋梁（Bridge）計畫的目的就是協助台灣新創產業嫁接全球，形成全球共創的生態圈。台灣目前除將擴大推動AI、文創、生醫、綠色科技等基金支持新創外，更已與日本京都大學簽訂MOU，透過台日雙方相互投資，強化在深科技（Deep Tech）領域培育更多優質團隊。

同時，劉鏡清也提到，將在東京設立實體基地（hub），為日本與台灣的企業、新創及投資機構建立雙邊常態性交流互動，從過去單點式的連結擴大為全面性的交流，促成更多實質的合作商機。

此外，劉鏡清也特別感謝東京都政府的支持，共同讓這次活動可以在東京最具代表性的創新基地（Tokyo Innovation Base，TiB）盛大舉辦，未來希望強化與日本雙向合作，雙方在良好互信的基礎上，也將擴大合作激發創新的能量。

17日下午劉鏡清亦將接受日本媒體俱樂部（JNPC）邀請，舉辦聯合記者會對外公開談話，目前已有近百家日本媒體報名參加。

國發會表示，今年高峰會規模更甚以往，主軸也由創業擴大到產業創新，包括日本相當重視的半導體供應鏈等多元主題，為未來合作搭建更堅實的橋梁。本次共協助近50家新創對接日本當地投資人及企業界，涵蓋的領域相當多元，包括人工智慧、生技醫療、資安、數位服務、金融科技、國防航太等。

日方出席亦相當踴躍，包含東京都政府、福岡市政府、日本貿易振興機構（JETRO）、日本三菱日聯金融集團、瑞穗銀行、三井住友銀行（SMBC）、大和企業投資、Headline、三井物產等金融機構、創投、商社等，透過此行可望進一步強化台日雙方合作網絡，建立蓬勃發展的跨國生態系。

京都 日本 東京

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