成立20年的長庚養生村今年要賺錢了？入住要排隊一年半

台塑集團創辦人王永慶20年前創辦的長庚養生文化村，今年有望正式轉虧盈。長庚養生文化村主任杜素珍表示，受到戰後嬰兒潮退休影響，再加上國人觀念轉變的影響，目前有意入住長庚養生村的排隊人潮出現大爆發，長庚養生村現在每月接受250件入住申請，入住總人數1,352人，仍有2,500人正排隊等待入住，等待入住的時間長達一年半。

長庚養生文化村是經營之神王永慶於2005年1月正式成立，明年元月將滿20週年，當年王永慶以無償捐助方式提供34公頃土地提供養生村建置，雖然土地是零成本，但是光是硬體建設及相關服務設施也投入80億元。經過多年的推廣，據了解，長庚養生村目前每年支出約4億元，收入已可達3億元以上，養生村目標今年能達到損益兩平的水準。

長庚養生村在早年創辦時，王永慶也希望能扮演高齡產業的研究及示範場域，因此開放長庚醫療體系及外界廠商開發的創新技術及產品可在養生村內試用，試驗成功後再推廣至整個高齡產業市場。台塑集團也透過其醫學發展中心在養生村內進行創新醫療數據的蒐集及研究，期待未來能在開創百億元市場商機。

杜素珍說明，長庚養生村總共規劃了A、B、C三座建築，除了B棟尚未動工興建之外，Ａ棟716戶已全數住滿，C棟至今也已入住420戶。至今養生村共長住了1,111戶，入住長者共1,352人，目前仍有2,500多人正在排隊，若以養生村每月接受250件入住申請的速度來看，等待入住的時間長達一年半。

為了接納不斷增加的銀髮長輩入住需求，在長庚醫療財團法人董事長王瑞慧的規劃下，C棟建築今年起一連三年將持續擴增入住房間，今年6月先增建133戶，明年再增98戶，直至2026年為止，共要新增406戶，屆時C棟建築將可容納826戶。不過，針對最後一處尚未興建的B棟建築，杜素珍指出，長庚養生村目前並無動工的規劃，主因是不希望讓養生村現有的生活空間擠入太多長輩，將這影響養生村的生活品質。

杜素珍表示，長庚養生村早期成立時，由於地點位在林口偏遠位置，國人對住進養生村的觀念仍不普及，直到近幾年因為戰後嬰兒潮退休人口愈來愈多，觀念也逐步轉變，尤其自新冠疫情爆發之後，長庚養生村入住情形已從早年的泛人問津轉變到現在的一位難求，她說「真的必須佩服創辦人二十年前就已有了如此遠見」。

她說明，這些人住的長輩中，有四成是自海外回台落葉歸根的僑民，其中有不少僑民入住後也幫忙向仍住在舊金山或洛杉磯的親友宣傳推廣，招呼他們趕快回台排隊入住。

台灣將在2025正式邁入超高齡社會，看好這大量銀髮族長者的居住需求，包括長庚養生文化村在內，全台共有11家以上的養生村已經營運，投入的企業集團包括潤泰、新光、日勝生、合勤建設等；另外還有大毅及聲寶等三家業者規劃的養生村也將在未來兩年陸續啟用。

據估計，國內的養生村及銀髮社區高達14家以上，最早成立的是潤泰集團於1996年在淡水成立的潤福生活新象養生村，另一家康寧生活會館也是在1999年就已落成啟用，不過包括2005年成立的長庚養生文化村在內，早期的養生村受限於政府法規限制及民眾觀念尚未普及，經營上都相當辛苦。

到了近年來因為台灣人口高齡化速度愈來愈快，再加上民眾觀念改變，各家業者也逐漸摸索出經營之道，因此投入養生村開發的業者也愈來愈多，除了潤泰集團與台塑集團之外，新光集團、日勝生集團、台灣房屋集團及合勤建設等業者也相繼投入開發，新光集團成立的新板傑仕堡養生村已在2020年啟用，日勝生成立的樂陶居中和館、及日初不老園也先後在2018年及2021年開始在新北中和及三芝開始營運。

合勤建設興建的合勤健康共生宅，自2020年起已陸續在台中烏日、新北樹林、苗栗、金門等地開始營運；台灣房屋規劃的亞洲健康智慧園區也是自2023年開始營運。

展望後市，大毅集團規劃的大毅高年級聚樂部將在2025年於台中完工，聲寶集團規劃的聲寶橘青春樂齡宅也將在同一年於新北土城完工。