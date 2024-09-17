大學城周邊租屋熱度降 專家直指3因素改變市場

各大專院校相繼開學，近年受少子化衝擊，大學城周邊房市也起了變化，不少「包租公」觀察，過往被視為「金雞母」的校園周邊套房，熱度有下降，不如以往搶手。房仲業者也說，純大學城環境恐難逃少子化衝擊，不過都會區大學周圍機能本來就強，影響相對小。

淡江大學、輔仁大學周邊，因學生市場而起的商圈及住宅區，受少子化影響，學生人數略有減少，租屋市場、商圈買氣等，也跟著起伏。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年租屋市場出現一些結構式改變，少子化、學校自建宿舍、家長希望孩子在地就學是三大因素。

徐指出，過往較有經濟實力的學生家長可能會在學校附近買間套房，方便孩子求學時居住，孩子畢業後再轉租，近年租屋市場需求下降，部分包租公選擇「認賠殺出」。徐佳馨提到，這個現象在中南部最顯，但例如台灣大學、台北大學三峽校區一帶，因為生活圈夠成熟，就不用太擔心。

徐佳馨也說，少子化情況下，大學城周邊房屋空間變多，更有機會由學生來主導，價錢也較好談，不像以往很熱門的物件根本沒得挑，租金也高。

另，許多中南部學校會自建學校宿舍，供學生、家長選擇，許多家長也會優先選學校宿舍，認同環境較安全；愈來愈多家長主張孩子應在地就學，寧可買車給孩子通學，也不希望孩子在外租屋，都影響著租屋需求。

徐也觀察，以台北市公館等大學周邊為例，捷運、公車等交通機能便利，儘管少子化租屋市場結構改變，頂多沒租給學生，仍可租給上班族，目前台北市的租屋市場並沒有出現租金降狀況，頂多就是房租沒有漲，在通貨膨脹下不漲租金就已經是算降價。

對於民代希望雙北市府建立學生租屋平台，徐佳馨認為，過去學生租屋都是透過591或學校的租屋平台，民代認為要由雙北市府建置平台，她認為，政府公部門設置的平台，房東可能會怕被勾稽繳稅，不願意加入，實際操作上可能效果有限。