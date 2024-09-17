房市熱民眾都買哪？全台這裡最狂、基隆爆黑馬

近一年房市熱呼呼，民眾都買在哪？永慶房產集團統計近一年全台交易最火熱的前十名路段。其中，新北市中和區的景平路以交易量266件奪得榜首，基隆市中正區的新豐街則以249件成為前十名中唯一上榜的非六都路段。

另外，淡水區因親民房價，北新路、學府路、淡金路、新市五路三段均擠入前十，上榜4席成為全台交易最火熱區域。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此次統計，排除交屋屋齡兩年內、一樓及親友交易資料。統計結果，新北市中和區的景平路以266件交易量成為榜首。

她表示，景平路為中和區重要幹道，且有四座捷運站，便利的交通促動了當地商圈活絡及居住需求增加。景平路近一年的平均單價55.4萬元，相對其他環狀線行經的板橋、新店來說，5字頭房價仍相對實惠，吸引許多通勤族青睞。

交易量緊追在景平路後的，是台中市北屯區的文心路四段。

陳金萍表示，北屯區是台中市人口最多的行政區，文心路四段設有中捷兩座站點，學區則涵蓋國中、小，具備完整生活機能。近一年文心路四段平均單價為32.8萬元，交易量達255件。

位於基隆市中正區的新豐街是此次統計中唯一非六都路段，近一年成交249件，平均單價則僅19.1萬元，展現「黑馬」之姿。

陳金萍表示，新豐街居住人口不少，自成商圈，近一年在「碧海擎天」、「巴塞隆納」等大型社區成交熱絡下，路段表現亮眼。

淡水區入榜的北新路、學府路地理位置相近，離淡水老街不遠，均屬於淡水舊市區，擁有學區優勢，生活機能完善。淡金路則靠近淡海輕軌，上半年開工的「淡北道路」也選址在淡金路，在交通利多下該路段房價也升至3字頭。

新市五路三段則位於淡海新市鎮內，街廓規劃整齊，在大型建案的挹注下，撐起了該路段的成交量。