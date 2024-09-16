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富華創新大力支持春安國小棒球隊 攜手揮出精彩未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富華創新今年企業中秋贈禮特別與蒙恩聽障烘焙坊合作，傳遞暖心善意。富華創新提供
富華創新今年企業中秋贈禮特別與蒙恩聽障烘焙坊合作，傳遞暖心善意。富華創新提供

致力推廣運動風氣的富華創新（3056），今年與總太營造、永福教育基金會攜手，共同支持春安國小棒球隊，一場超級熱血的圓夢企劃正式啟動。而在富華創新的贊助下，春安國小棒球隊軟硬體設備、營養照顧都能獲得全面提升，讓小球員們面對未來挑戰更具信心。

日前，春安國小棒球隊在富華創新的熱情助力下傳出捷報，於第16屆卦山盃全國少棒錦標賽一路過關斬將，榮獲季軍殊榮。

源自一則球隊募款貼文分享，讓富華創新創辦人吳錫坤注意到春安國小棒球隊的需求，在他的牽線下，永福教育基金會派員積極實地探訪了解，感受到校方、教練對於棒球隊經營的熱心與用心，家長們對孩子成長的殷切期盼，促成了富華創新的加入，樂於當這群小球員的引路人，點燃「希望起點」。

日前舉辦的捐贈儀式上，富華創新也出動品牌部團隊，全程記錄小球員們平日的練習過程，在烈日下揮汗練習、努力揮棒與跑壘，堅持不放棄的精神讓人感佩。春安國小校長陳貞蓉表示，棒球的各項設備維護費很驚人，經營棒球隊真的很需要各方的資源挹注，非常感謝企業的支持，協助孩子追夢。

富華創新品牌部總監洪梅齡指出，富華創新長期關注在地教育議題，也致力提升城市運動風氣，透過贊助春安國小棒球隊讓運動精神向下扎根，亦傳達健康生活與善良正直的價值觀。

不僅是這次的春安國小棒球隊圓夢企劃，企業中秋贈禮也特別與蒙恩聽障烘焙坊合作，以實際作為支持公益團體、分享健康美味的佳節糕點，收禮者都能感受到企業品牌的暖心善意。

近幾年台中市運動風氣興盛，在市府帶頭下致力打造「酷城市、酷運動」，並攜手民間企業團體舉辦運動公益活動，各種球類運動都十分盛行。

而棒球運動作為「國球」代表，各級棒球運動也如火如荼展開，從少棒、青少棒、青棒菁英賽及社區錦標賽，棒球文化深入各年齡層，富華創新期待，透過春安國小圓夢企劃，小球員們能有更完善的資源做強力後盾，盡情發揮潛能，勇敢實踐夢想。

事實上，富華創新積極落實企業社會責任，各項活動都緊扣公益理念，融入企業ESG精神，實現友善城市、幸福共好的品牌願景。此外，富華創新企業文化也與運動健康息息相關，企業內部有休閒運動相關社團，員工工作之餘運動紓壓、調解身心。

對外，富華創新不只支持春安國小棒球隊，也長期贊助長安國小羽球隊，與羽球好手一期一會的「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，更是羽球圈內年度盛事，持續展現企業品牌陽光活力形象。

春安國小棒球隊在富華創新熱情助力下，於卦山盃全國少棒錦標賽榮獲季軍。富華創新提供
春安國小棒球隊在富華創新熱情助力下，於卦山盃全國少棒錦標賽榮獲季軍。富華創新提供
富華創新大力支持春安國小棒球隊，由品牌部總監洪梅齡(中)代表參與捐贈儀式。富華創新提供
富華創新大力支持春安國小棒球隊，由品牌部總監洪梅齡(中)代表參與捐贈儀式。富華創新提供

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