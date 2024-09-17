福懋油出招 鞏固經營權

老牌油脂大廠福懋油（1225）公司派為鞏固經營權，昨（16）日公告，接獲持有已發行股份數3%以上的股東龍明公司申請召集第一次股東臨時會，並要求全面改選董事，股東會日期預定11月22日舉行。

福懋油近年來一直有市場派興泰吳家及公司派許家兩邊大股東爭搶經營權，許家2019年6月痛失經營權，2022年股東會改選董事後重新拿回經營權；昨天支持公司派的龍明公司卻提出要求進行改選，引起市場揣測。

熟悉公司治理的專家指出，在公司派已掌握多數席次的情況下，小股東提案要召開股東會並進行改選，正常情況下，不容易在董事會立即獲得通過，但這次董事會一提案就正式通過，才會讓市場解讀有些「貓膩」。

目前市場傳出，並非龍明跟公司派許家鬧翻，而是經過各種持股數的計算評估後，想提前改選將市場派興泰的董事席次再降低，以長期穩住經營權。不過，這個說法未獲福懋油證實。

福懋油2022年6月股東常會進行董事改選，許家記取2019年6月痛失經營權的教訓，2022年在持股較高的優勢下配票成功，拿下三席獨董及二席董事，成功拿回經營權，興泰取得四席董事。

據了解，龍明公司是挺公司派，這次董事會突然提出要提前進行改選，食品業界都相當驚訝。原本食品業界擔心，股東提案送進董事會又順利過關，代表原來挺公司派股東與公司之間的支持關係可能生變。根據業界了解，龍明支持公司派並未改變，還可能會有更緊密的合作，可能是提前為明年董事改選先發動攻勢。

也因為小股東提案，福攀油提前上演搶經營權大戰，股東臨時會召開日期為11月22日，直接改選董事（含獨立董事）全面改選案，停止過戶10月24日。

福懋油昨天公布7月自結數。7月營收10.65億元，稅後純益2,500萬元，年減24%，單月每股純益0.11元。第2季稅後純益1.36億元，年增238%，每股純益0.59元。