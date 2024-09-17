長庚養生村 排隊人潮爆發

台塑（1301）集團創辦人王永慶20年前創辦的長庚養生文化村，今年有望轉虧為盈。長庚養生文化村主任杜素珍表示，受到戰後嬰兒潮退休影響，加上國人觀念轉變，目前有意入住長庚養生村的排隊人潮大爆發，現在每月接受250件入住申請，入住總人數1,352人，有2,500人排隊等待入住，等待時間長達一年半。

長庚養生文化村2005年1月成立，明年元月將滿20年，當年王永慶以無償捐助方式提供34公頃土地提供養生村建置，雖然土地是零成本，但是硬體建設及相關服務設施投入80億元。經過多年推廣，據了解，目前每年支出約4億元，收入已可達3億元以上，養生村目標今年有望轉虧為盈。

長庚養生村早年創辦時，王永慶希望能扮演高齡產業的研究及示範場域，因此開放長庚醫療體系及外界廠商開發的創新技術及產品可在養生村內試用，試驗成功後再推廣至整個高齡產業市場。台塑集團也透過醫學發展中心，在養生村內進行創新醫療數據的蒐集及研究，期待能在未來開創百億元的市場商機。

杜素珍說明，長庚養生村總共規劃A、B、C三座建築，除B棟尚未動工興建，Ａ棟716戶已住滿，C棟至今已入住420戶。目前養生村共長住1,111戶，入住長者共1,352人，但仍有2,500多人在排隊，若以養生村每月接受250件入住申請的速度，等待入住的時間長達一年半。

為接納不斷增加的銀髮長輩入住需求，在長庚醫療財團法人董事長王瑞慧的規劃下，C棟建築今年起一連三年將持續擴增入住房間，今年6月先增建133戶，明年再增98戶，直至2026年共要新增406戶。

杜素珍表示，長庚養生村成立時，由於地點在林口偏遠位置，國人對住進養生村的觀念仍不普及，直到近幾年因戰後嬰兒潮退休人口愈來愈多，觀念逐步轉變，尤其疫情爆發後，入住情形從早年泛人問津，轉變到現在的一位難求，「很佩服創辦人20年前就有此遠見」。