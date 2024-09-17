台灣上市櫃公司協會：共生共榮 打造產業生態系

台灣上市櫃公司協會為台灣最重要的工商團體之一，目前會員人數有308人，總市值占台灣證券市場總市值25%；台灣上市櫃公司協會新任理事長周俊吉指出，協會在ESG的路上要走得更長、更遠，成就一個有ESG的產業生態系，才能讓社會、環境共生共榮。

台灣上市櫃公司協會昨（16）日舉行第四、五屆理事長交接典禮，現場冠蓋雲集，包含行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、中華電信（2412）董事長郭水義、緯創資通副董黃柏漙、三商美邦人壽董事長翁肇喜、宏碁集團創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠、台新金董事長吳東亮、義美董事長高志尚等人，約180家上市櫃公司代表參與。

周俊吉指出，該協會為台灣最重要的工商團體之一，在歷任理事長和理監事努力之下，每年舉辦數十個盛大活動，不論是會員的學習成長與交流互動都有很好成績。

周俊吉強調，未來肩負的任務和使命就是導入更多ESG資源，讓會員在事業成功的同時，也能朝永續經營邁進，為台灣創造生生不息的「永續好生活」。

周俊吉表示，ESG是社會對上市櫃公司最大的期待，因此邀請三位致力ESG的重要人物擔任協會顧問，包括首任環保署長簡又新、成立「新港文教基金會」的社區營造先驅陳錦煌醫師，還有地方創生教母陳美伶，希望借助他們的長才和經驗，幫助協會在ESG的路上走得更長、更遠。

周俊吉以前往蒙古國觀察造林計畫經驗為例表示，造林計畫占地7,500平方公里（75萬公頃），約近3萬個大安森林公園，整個造林計劃不只是個活動，更是一個新建立、生生不息的生態系。

周俊吉分享，幾個月前用無人機射下的種子，成長為小小的嫩芽，未來嫩芽將長成幼苗、變成大樹，再成為一片森林，成就一個生態系，這期間可能要花上幾十年、甚至是上百年的時間。

周俊吉說，造林計劃過程就如同協會會員的公司，大部分也是從小樹苗長成大樹，甚至成為一片森林，過程中如果可以有效導入ESG思維，不僅能夠打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會、地球環境彼此共生共榮。