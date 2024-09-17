快訊

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

台灣上市櫃公司協會：共生共榮 打造產業生態系

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台灣上市櫃公司協會為台灣最重要的工商團體之一，目前會員人數有308人，總市值占台灣證券市場總市值25%；台灣上市櫃公司協會新任理事長周俊吉指出，協會在ESG的路上要走得更長、更遠，成就一個有ESG的產業生態系，才能讓社會、環境共生共榮。

台灣上市櫃公司協會昨（16）日舉行第四、五屆理事長交接典禮，現場冠蓋雲集，包含行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、中華電信（2412）董事長郭水義、緯創資通副董黃柏漙、三商美邦人壽董事長翁肇喜、宏碁集團創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠、台新金董事長吳東亮、義美董事長高志尚等人，約180家上市櫃公司代表參與。

周俊吉指出，該協會為台灣最重要的工商團體之一，在歷任理事長和理監事努力之下，每年舉辦數十個盛大活動，不論是會員的學習成長與交流互動都有很好成績。

周俊吉強調，未來肩負的任務和使命就是導入更多ESG資源，讓會員在事業成功的同時，也能朝永續經營邁進，為台灣創造生生不息的「永續好生活」。

周俊吉表示，ESG是社會對上市櫃公司最大的期待，因此邀請三位致力ESG的重要人物擔任協會顧問，包括首任環保署長簡又新、成立「新港文教基金會」的社區營造先驅陳錦煌醫師，還有地方創生教母陳美伶，希望借助他們的長才和經驗，幫助協會在ESG的路上走得更長、更遠。

周俊吉以前往蒙古國觀察造林計畫經驗為例表示，造林計畫占地7,500平方公里（75萬公頃），約近3萬個大安森林公園，整個造林計劃不只是個活動，更是一個新建立、生生不息的生態系。

周俊吉分享，幾個月前用無人機射下的種子，成長為小小的嫩芽，未來嫩芽將長成幼苗、變成大樹，再成為一片森林，成就一個生態系，這期間可能要花上幾十年、甚至是上百年的時間。

周俊吉說，造林計劃過程就如同協會會員的公司，大部分也是從小樹苗長成大樹，甚至成為一片森林，過程中如果可以有效導入ESG思維，不僅能夠打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會、地球環境彼此共生共榮。

成大 永續 行政院

延伸閱讀

智慧醫療進偏鄉！慈濟攜手鴻海推CoDoctor助攻遠距醫療 已取得許可證

新任上市櫃公司協會理事長周俊吉 傳信義房屋ESG心法

永豐ESG銀行債15+ ETF 9月18日上櫃掛牌交易

台灣上市櫃公司協會理事長交接 信義創辦人周俊吉接棒

相關新聞

豐興鋼筋新盤價 三年最低

鋼鐵大廠豐興昨（16）日開盤，鋼筋跌勢擴大、基價每公噸降400元，型鋼跌500元；鋼筋每公噸1.75萬元，為三年來新低，...

廢鋼行情有向上跡象

豐興昨（16）日開出的鋼筋盤價跌至三年低點，不過，鋼筋原料、國際廢鋼行情卻有向上跡象，至於未來幾日是否能營造反彈格局，廢...

上市櫃協會 周俊吉掌舵

信義企業集團創辦人周俊吉昨（16）日接任台灣上市櫃公司協會第五屆理事長；周俊吉表示，此次接下重擔，他的工作任重而道遠，未...

台灣上市櫃公司協會：共生共榮 打造產業生態系

台灣上市櫃公司協會為台灣最重要的工商團體之一，目前會員人數有308人，總市值占台灣證券市場總市值25%；台灣上市櫃公司協...

福懋油出招 鞏固經營權

老牌油脂大廠福懋油公司派為鞏固經營權，昨（16）日公告，接獲持有已發行股份數3%以上的股東龍明公司申請召集第一次股東臨時...

福懋油提前改選董事 配票策略成致勝關鍵

福懋油在國內油脂及麵粉市場的地位，讓同為食品廠的興泰吳家相當青睞，福懋油2019年改選時，市場派吳家取得經營權，是因為公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。