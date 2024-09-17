福懋油提前改選董事 配票策略成致勝關鍵
福懋油（1225）在國內油脂及麵粉市場的地位，讓同為食品廠的興泰吳家相當青睞，福懋油2019年改選時，市場派吳家取得經營權，是因為公司派許家配票失利才痛失經營權；2022年許家拿回經營權，今年福懋油提前改選，配票策略再度成為重要的關鍵。
今年4月市場上就有人開始加碼買進福懋油股票，股價從4月的56.5元一路上漲，昨（16）日收178元，不到半年的漲幅達215%，也讓這次董事提前改選增添變數。由於公司派2019年時在持股逾五成優勢下還輸掉經營權，因此這次不敢再掉以輕心。
福懋油有兩大成長引擎，首先是獲利穩定，為國內第二大的油脂廠，另外，福懋油轉投資的台灣大食品公司是國內第二大麵粉廠，市場派興泰多年來持續買入福懋油股票，市場解讀，就是看重福懋油獲利穩定及掌握上游原物料生產的實力。
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