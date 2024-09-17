上市櫃協會 周俊吉掌舵

信義（9940）企業集團創辦人周俊吉昨（16）日接任台灣上市櫃公司協會第五屆理事長；周俊吉表示，此次接下重擔，他的工作任重而道遠，未來兩年他將導入更多ESG資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。

台灣上市櫃公司協會昨天舉行第四、五屆理事長交接典禮，由行政院院長卓榮泰擔任監交人，見證第四屆理事長黃偉祥交棒給第五屆理事長周俊吉，新北市長侯友宜、台北市政府秘書長李泰興等人到場觀禮。

台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮昨天舉行，行政院長卓榮泰（中）擔任監交人，第四屆理事長黃偉祥（左）交棒給第五屆理事長信義企業集團創辦人周俊吉（右）。 信義房屋／提供

卓榮泰表示，新上任的理事長周俊吉經營的信義房屋（9940）在業界內享有盛名，且連續17年獲得天下雜誌企業公民獎，連續15年獲得遠見雜誌企業社會責任獎，這些獲獎紀錄，都是證明信義房屋在企業責任、ESG等方向獲得社會廣泛肯定，在接下台灣上市櫃公司協會理事長職務後，他的新挑戰是如何帶領著大家一起獲獎，為均衡台灣的包容成長與創新經濟做出貢獻。

甫卸任的前理事長黃偉祥是大聯大董事長，卓榮泰指出，過去兩年三大重點要務是協會運作、社會公益與產業合作等三大面向，目前在協會運作上已展現出成績，不過社會公益、產業合作的表現有更上一層樓的空間，在周俊吉理事長接棒後，以他長期在企業倫理、ESG領域中獲獎無數的經驗，希望未來帶領協會有更寬廣的新視野與發展。

周俊吉指出，今年8月他剛獲選為理事長，從那時起至今，只想著兩件事，第一是他可以為協會做些什麼，第二是協會可以為社會做些什麼事情。

周俊吉表示，經過這段時間的思考，他認為協會未來的重點將是導入更多ESG資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。他更強調，推動ESG不僅能夠為企業打造屬於自身的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。

他進一步提到，建構一個完整且健全的企業ESG生態系，是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作；未來兩年他的工作任重而道遠，他期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。

台灣上市櫃公司協會第五屆三位副理事長為崇越科技集團副董事長賴杉桂、緯創資通副董事長黃柏漙、中華電信董事長郭水義。

第五屆常務理事有三位，包括樺漢科技董事長朱復銓、遠傳電信總經理井琪、大成集團副總裁韓家寅；常務監事為巨大集團董事長杜綉珍。

中部分會會長為台灣數位光訊董事長廖紫岑，南部分會會長為南六企業董事長黃清山；台灣上市櫃公司協會創辦人為財政部關貿網路公司前董事長施明豪。

目前台灣上市櫃公司協會會員人數有308人，新會員包含台灣大哥大、台灣高速鐵路、摩根大通銀行台北分行、香港商世邦魏理仕台灣分公司、三商美邦人壽保險、士林開發等公司。