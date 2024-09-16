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雷虎科技看好無人船商機 策略入股取得科建鋁船60%股權

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎科技研製完成Tiger Shark虎鯊2米，及Sea Shark海鯊4米無人艇。圖／雷虎科技提供
雷虎科技研製完成Tiger Shark虎鯊2米，及Sea Shark海鯊4米無人艇。圖／雷虎科技提供

雷虎科技（8033）宣布成功參與遊艇製造商科建鋁船現金增資並完成注資，成為該公司60%的最大股東。雷虎科技看好小型無人船和無人艦艇發展，重點布局無人水面載具USV市場，並加速擴展無人艇製造領域決心。此次注資，使得科建鋁船的實收資本額提高至新台幣1.52億元。

台灣作為四面環海的島國，維護台海安全極為重要。隨著小型無人船和無人艦艇的發展，這些科技產品在未來多年內將會以「數千」做單位進行生產。根據市場調查機構預估，至2032年，全球無人船市場將達到33億美元。

科建鋁船擁有超過30年汽車板金沖壓技術，及先進自動化焊接技術，並且專注於打造一體成型的鋁合金船舶。其獨家「HYDRO HULL」專利設計，極大地突破了傳統鋁合金船舶的設計限制，與傳統玻璃纖維船體相比，重量減輕約50%，生產產能更大、更有效率，且具有更高的耐用性、油耗低且環保等特點，非常適用於商業、休閒及軍事國防用途。

雷虎科技已研製完成Tiger Shark虎鯊2米，及Sea Shark海鯊4米無人艇；成功運用AI運算能達到自主出航返航，並同時能以遙控無人快艇方式進行攻擊任務。無人快艇可搭載火藥，在濱海、灘岸對敵艦發動自殺攻擊突襲；此外，依照客戶需求，無人艇還可配備相關設備執行掃雷、佈雷及多種任務。

雷虎科技成為科建鋁船大股東後，將在科建鋁船設立一個無人水上載具事業單位，專責無人水上載具的開發和生產，以加速6米、8米及更大尺寸無人艇的設計生產及應用。

另外，雷虎科技計畫於今年10月在美國華盛頓舉行的美國軍工展(AUSA)展示100% MIT的各式無人載具，全力爭取全球軍工商機。

科建鋁船擁有精密板金沖壓設備，和先進的自動化焊接技術。圖／雷虎科技提供
科建鋁船擁有精密板金沖壓設備，和先進的自動化焊接技術。圖／雷虎科技提供

雷虎科技

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