蘆竹新建案兩層樓店面1.46億元成交 超車中壢登桃園店面總價王

據實價登錄最新資料，蘆竹南崁「海喬清水硯」的1、2樓店面以總價1.46億元拿下今年桃園最高總價店面之冠，超車交易火熱的中壢區，該筆交易備註用途為診所。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，過去店面投資者目光店面集中在區域成熟商圈，不過隨著人潮往外圍移動，現在高總價店面也開始往外圍發展；而外圍高總價店面有三大共同特色，包括「屋齡輕」、「大店面」、「易停車」，三大特色也成為包括銀行、醫療業進駐地，吸引地方資深置產客，甚至業者購入自用。

據實價登錄資料，今年桃園最高總價店面，位於桃園市蘆竹南崁「海喬清水硯」的1、2樓店面，以總價1.46億元成交，該筆交易備註用途為診所；而桃園店面總價亞軍落在青埔高鐵站前西路「國際金融雙星」1樓店面，該案以1.44億元成交，目前出租給銀行營業。而第三名也在蘆竹忠孝東路「英橋帝苑」一樓店面，以總價1.22億元成交，目前由銀行承租中。

觀察2024年至今桃竹地區每坪單價最高的樓店交易中，位於桃園市中壢區實踐路43年老公寓的一樓店面，雖然交易坪數不到10坪，不過每坪成交單價高達143.1萬元，成為今年桃竹地區的樓店單價王。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年桃園市的每坪成交價店王，位於中原大學旁，儘管全國各大專院校面臨少子化的招生挑戰，但中原大學已連續五年達到100%註冊率，商圈客源充沛；且該店面位於中原夜市鬧區，商圈成熟穩重，所在公寓的屋齡也符合危老條件，可展望後續的重建效益，加上店面坪數小、總價低，適用行業多元，因此每坪成交價衝出今年桃園店王。