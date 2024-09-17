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中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

廢鋼行情有向上跡象

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

豐興（2015）昨（16）日開出的鋼筋盤價跌至三年低點，不過，鋼筋原料、國際廢鋼行情卻有向上跡象，至於未來幾日是否能營造反彈格局，廢鋼反彈強度能幾何，市場聚焦。

上市電爐廠主管說，大陸廢鋼已經止跌小漲；倫敦廢鋼單日漲2美元，以每公噸371美元收盤，關鍵在於未來幾日廢鋼能否持續反彈，反彈幅度能有多少，目前市場看法分歧。

上市鋼廠主管分析大陸鋼市認為，近期終端需求呈現恢復狀態，鋼材價格偏強震盪，帶動廢鋼市場情緒向好，而目前廢鋼市場資源流通量偏少，鋼廠到貨同步下降，考慮到中秋以及大陸十一國慶長假將至，部分庫存偏低的鋼廠存在補庫需求，在綜合考量下，預計近幾日廢鋼價格或出現窄幅跟漲節奏，對漲幅與持續性持保守態度。

另一方面，鋼廠卻意外從寶鋼盤價中看出曙光。最近大陸一級鋼廠陸續開出10月新盤價，各家跌幅達每公噸人民幣250元、約當新台幣1,120元以上，但寶鋼卻逆向開出平高盤，市場盛傳有「上級指導行情」，目標就是讓鋼價止跌。

主因在於這波鋼價重磅下修，讓大陸90%以上的鋼廠都處於虧損狀態，而且就算價格再跌，也激發不出訂單，因為「用鋼需求尚未開跑，跌價也沒用」，間接證實鋼價儼然已經觸底。

國慶 新台幣 鋼價

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