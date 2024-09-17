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豐興鋼筋新盤價 三年最低

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
豐興建築用鋼盤價跌勢擴大、鋼筋基價每公噸降400元，型鋼跌500元；鋼筋每公噸1.75萬元，為三年來新低。 聯合報系資料照
豐興建築用鋼盤價跌勢擴大、鋼筋基價每公噸降400元，型鋼跌500元；鋼筋每公噸1.75萬元，為三年來新低。 聯合報系資料照

鋼鐵大廠豐興（2015）昨（16）日開盤，鋼筋跌勢擴大、基價每公噸降400元，型鋼跌500元；鋼筋每公噸1.75萬元，為三年來新低，建築用鋼價格探底，市場短期情緒偏弱。

豐興協理莊文哲昨天指出，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互現。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼跌至每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼跌至320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸91.1美元漲至92.05美元。

豐興16日建築用鋼開盤概況
豐興16日建築用鋼開盤概況

昨天豐興業務會議拍板，由於上周9月13日廢鋼盤中變盤，已經提前下跌300元，因此昨天廢鋼表價平盤；反應廢鋼原料進入低潮，鋼筋基價每公噸跌400元，型鋼產品跌500元。昨天豐興盤價開出，台鋼集團慶欣欣、易昇開盤跟進，鋼筋每公噸降400元。

莊文哲表示，經對照歷史資料，鋼價跌後新價格每公噸落到1.75萬元，為三年新低，各方對後市看法有不同見解。

上市鋼廠主管說，鋼（筋）價已經比豬飼料價還便宜，導致買家出手更顯意興闌珊，多家鋼筋盤商缺多少、補多少，不願建構存貨水位。

但另一方面，樂觀者相信價格已經幾乎觸底，再跌空間有限，所以願意合理回補庫存缺口，傳出豐興昨天盤後接單逾1.5萬公噸，並仍有多家盤商等待配額，同時許多煉鋼廠同樣有數千公噸的進帳，凸顯低價誘單的策略奏效。

隨著中秋節來臨，鋼價秋節過後變盤的說法引發討論，而鋼市是否出現拐點受到注目，主因在於大陸螺紋鋼（鋼筋）均價單周每公噸累漲人民幣138元、約當新台幣620元，市場預期秋節後或震盪偏強。

上市鋼廠主管指出，近期大陸鋼市全線反彈，尤其鋼筋氣勢旺盛，出現台灣跌、大陸漲的現象，尤其大陸鋼廠產量回升幅度明顯，鋼廠庫存與社會庫存去庫幅度加快，顯示剛性需求好轉，宏觀預期向好，市場心態轉向積極，各地價格紛紛上漲。

台灣鋼界期待大陸鋼市行情好轉能持續，同時比價效應下可激勵台灣鋼價走強，有效擺脫低迷。

豐興 鋼價

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