DeepL推出繁中版後 執行長：台灣是亞洲下個主要市場

利用人工智慧（AI）運作的線上文字翻譯平台DeepL執行長庫提洛斯基告訴日經亞洲（Nikkei Asia），他們正將台灣視為亞洲繼日本和韓國後下個大有可為的市場。

庫提洛斯基（Jarek Kutylowski）在韓國仁川舉行的本屆年度「世界知識論壇」（World KnowledgeForum）場邊受訪時說，DeepL自從7月推出繁體中文版翻譯服務後，他們持續觀察在台灣的反應如何。

庫提洛斯基表示：「我真的認為台灣是我們下個良機之一，但這有點像是看來會成真，我們仍然有必要加以開發。」他婉拒提供DeepL繁中版推出後在台灣表現如何的任何相關數據。

線上翻譯平台如今用AI來運作模型，因此速度更快且更準確，業務也正在快速成長。根據市場研究機構Verified Market Research提出的報告，翻譯軟體市場規模預估將由今年的110億美元成長至2031年的340億美元。

2017年創立的DeepL號稱是首個利用神經網絡與機器學習來運作的線上翻譯平台，目前提供免費的短文翻譯與收取訂費的較長文翻譯，在韓國每月訂費介於約8至57美元。DeepL於2020年推出日文翻譯服務後，已獲一些日本最大企業採用，包括Panasonic。

DeepL今年5月表示已吸引到3億美元投資，使其市值估計達到20億美元（約新台幣638億元）。加上繁中服務後，DeepL現今提供的翻譯版本達到33種語言。