賴正鎰：台中市13年暴增20萬人 撐起房市一片天

鄉林不動產研究室16日指出，台中市今年前七個月核照樓地板面積達20萬坪，住宅核照宅數1.6萬宅，雙雙居全台之冠，推估與台中年輕人消費力強勁，大型新商場及購物中心鎖定捷運路線與高鐵等交通便利沿線開發，新商圈生活機能優磁吸人口移居等因素息息相關。

根據統計，今年全台前七個月商業建照，含商店、旅館及餐廳、遊樂園等在內，共計核發84件，雖略少於去年同期的87件，但核發總樓地板面積卻大增80.6%。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰說，台中是全台第二大城，升格六都之後的這13年來，移居設籍人口增加20萬人，且以年輕人居多，傳產與科技聚落發展快速，就業機會多，光是今年前七個月住宅核照數達1萬6,120宅，幾乎與六都之外台灣省轄的住宅核照數1萬6,808宅差不多，推案量龐大代表剛需強勁。

尤其，台中市府日前公開宣布，捷運藍線明年將全面動工，預計10年後通車，受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠產業等重大建設利多帶來人口紅利及房市剛需，台中早已成為全台推案的一級戰區。

鄉林不動產研究室表示，據內政部國土署建照核發建照統計資料顯示，今年累計前七月全台商業類建照樓地板面積共計29.2萬坪，與去年同期16.1萬坪相比年增率達八成以上。

六大都會區之中以台中增加最顯著，商業類核照樓地板面積年增1,370.7%，其次是桃園商業類核照樓地板面積年增62.4%。

大台中百貨零售市場去年表現亮眼，整體消費規模攀升到895億元新高、年增13.3%。其中新光三越中港店去年營收達258億元、年增5.3%，再創歷史新高，蟬聯全台百貨業「店王」；隔壁的台中大遠百的去年營業額214億元、年增5.4%，也是二度蟬聯全台百貨「店后」寶座，兩家合計營業額達472億元，顯示中部百貨零售市場的雄厚實力。

賴正鎰認為，台中進入捷運全面開工建設期，加上疫後消費報復潮興起，大家不再熱衷網路購物，而是喜歡出門逛街購物和與朋友聚餐，因此企業投資商場百貨的規模毫不手軟。

除了東區三井Lalaport去年開幕，緊接著北屯漢神洲際購物中心預計明年開幕，還有烏日高鐵站前的「D-ONE第一大天地」也預計2026年開幕，還有備受關注的水湳經貿園區國際級展館台中國際會展中心，明年將啟用營運，屆時帶來的龐大會展商機，預料將磁吸更多企業加碼投資台中，並帶來更多人口紅利，這也就是台中房地產需求逐年增長的緣故。

賴正鎰指出，台中地處台灣中間核心地帶，南來北往人流物流都很便利，尤其軌道經濟陸續到位，高鐵、捷運周邊沿線不僅建商爭相搶地推案，商辦及商場也看準潛在商機紛紛插旗，各項建設邁入豐收季，經濟商業發展呈現爆發性成長，都是看好商圈人口年輕化的高消費力，為台中經濟注入源源不絕的新活水。

人口成長與經濟和就業機會、區域建設、房價等因素密不可分，新竹縣市因竹科而貴大家都知道，桃園和台中也受惠於科技產業成長神速，企業爭相進駐創造大量就業機會。再加上獨居和晚婚蔚為趨勢，大家普遍希望住在醫療、教育資源、生活機能較豐沛且集中的區域，因此催化青壯族移居潮，台中市升格六都後的13年，設籍人口增加超過20萬人。