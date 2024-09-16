「喜願家園」院生做糕餅迎中秋 盼培養一技之長再出發

一年一度的中秋節到了，宏恩基金會附設「喜願家園」今年與院生製作糕餅，除讓院內院生享用之外，也對外義賣。院方16日表示，希望透過烘焙等職能課程，讓院生培養一技之長，未來能重回家庭與職場。

台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞長期關注身心障礙者，16年前他抵押房地產、投入所有資產成立宏恩社會福利慈善基金會，並在彰化縣芳苑鄉創設「喜願家園」，提供諮商輔導、職能培訓，希望給弱勢的院生溫暖家園。

喜願家園昨天邀請烘焙師傅與志工，在家園內帶著10多名院生一同製作蛋黃酥、小月餅等糕餅，除讓院內服務對象能享用，也提供附近居民預定的義賣禮盒訂單。

吳子鈞表示，喜願家園有150名照顧對象，以精神障礙者為主，除一般醫療，也開設清潔、烘焙、園藝等職能工作培訓課程，讓院生能夠培養一技之長，甚至穩定狀況後重回家庭與職場，整個宏恩醫療體系10多年來，已協助50多名病友返回生活。

吳子鈞指出，中秋節將近，讓烘焙班學員製作糕餅，除了讓院內院生享用，也對外義賣，糕餅添加「愛心」特別有意義，也感謝各界民眾訂購支持。

吳子鈞說，除了糕餅義賣，園藝班還推出盆栽與咖啡產品義賣，清潔班則提供居家或公司行號清潔服務，相關收入將回捐基金會作為營運基金，詳情可上「宏恩社會福利慈善基金會」官網查詢。