數位沛方／上下溝通 三個注意

多數人在職場上都會有機會與其他人共事，每天和同事相處的時間可能比跟家人在一起的時間還長，因此如何在職場中與其他人有效溝通，成為是一門學問。

我曾經輔導一個五人的部門團隊，每個人其實都很願意做事，但有時候會因為當中的小主管用字遣詞較直率，造成其他人以為在責怪自己，難免在回應時變得激動，結果小主管發現自己似乎說錯話造成別人的不悅後，接下來用詞都極度謹慎，結果反而讓其他人又覺得這位主管怎麼態度變得怪怪的，最後大家相處時開始有壓力，也沒辦法像之前正常溝通。

這類的案例其實不少，畢竟沒有人進一間公司的目的，是要跟大家搞壞關係破壞和諧的，但可以怎麼做，我以自己經驗來分享。

從主管角度來跟下屬溝通時可以留意以下三點：

一、清晰明確的指示

有時候一忙起來容易講話太快，但不見得每個同仁都能夠清楚理解（特別在有新人時），因此交代事情最好還是能把下令原因、希望得到結果先做個說明，才不會沒頭沒尾，最後下屬可能交出一個錯誤方向的報告，這時候若責怪對方，對方很可能會覺得是你一開始沒講清楚，長期下來對團隊造成傷害。

二、開放溝通

主管並不代表什麼事情都一定是最懂的人，所以在下達指令時，要有能接受同仁表達可能有更佳作法的心態。

漢高祖劉邦曾經說過，他底下每個人都比他優秀，但能夠領導統御這麼多優秀的人，就是他的本事。

當每個同事負責一些項目久了，很可能比我們還熟悉每個相關決策帶來的影響，這時主管能夠在下達指令時獲得這些同事的提醒，反而是代表他們平常不但專注於自己的工作，而且也願意把公司的成敗放在心上，並非毫不思考，完全依上面交代的方式做事。

三、及時反饋

當同仁有好表現時，可以及時讚美表揚，讓他們知道自己是做對事情的。不過，要留意一點，並不是每個人都喜歡在公開場合被表揚。

調查顯示，年輕的Z世代其實不見得喜歡被公開表揚，因為他們覺得這可能是一種表面的誇讚。

我自己有時會採用私下的方式，也許趁著對方到茶水間，或著在通道上遇到時表達肯定，其實這樣做他們會很開心，因為他會知道你是真的在恭喜他。

在人與人的相處中，難免會出現摩擦，但多數時候只要肯去面對、好好地坐下來溝通，就能發現有時是因為我們不清楚對方的想法而誤解了他的一些言行，這時該做的是換位思考，並設身處地替對方著想，如此一來，相信多數的摩擦都是可以被解決的。