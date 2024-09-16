商業興觀點／社區照顧 導入在地特色

我國將於2025年進入超高齡社會，65歲以上老年人口所占比率將超過20%，人口老化將加重政府社會福利支出以及青年人的扶養負擔，自2015年起政府即陸續推動如長照2.0、社區營養推廣中心、銀髮健身俱樂部等政策，期許全面性的照顧高齡長輩，也更好面對生育率降低、勞動人口短缺、家庭照顧功能式微等重要課題。

原民會及客委會分別於2015至2018年起陸續將地區內的C據點，轉型成具有族群特色之C據點，以提供更好的照顧給原住民與客家庄長者們。

文化健康站採「以原住民照顧原住民」、「在地培植原住民服務團體」為原則，保障原住民長者獲得適切服務及生活照顧，維繫部落文化傳承。

伯公照護站則針對高齡化嚴重及照顧資源不足之客庄，導入客家文化元素與伯公信仰，營造溫馨具在地客家特色之據點 。

農業部於2020年啟動綠色照顧計畫，透過綠場域、綠療育、綠飲食及綠陪伴的四大主軸，以綠色照顧站提供適合農、漁民長者在地安居樂活的環境。

綠色照顧以健康促進為核心，發展具地方特色之照顧活動（綠療育），運用在地特色食材，設計高齡者健康均衡之質地飲食（綠飲食），盤點運用農漁村在地資源（綠場域），落實對農村長者之照顧（綠陪伴），提升社區長者之身心健康，未來亦可擴增綠色照顧站服務項目，使民眾就近進行社區活動、預防照顧及生活支援等服務，進而提升社區長者之身心健康。

衛福部自2019年起積極布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，隨著服務量增加，照顧人力短缺的問題日益顯現。現行許多長照、日照機構已陸續導入智慧科技產品，來降低照顧人力負荷、提升照顧品質。

社區據點也可以應用智慧科技，例如以智慧地墊結合方塊踏步運動，幫助長者進行下肢功能與平衡訓練，讓訓練變得更生動有趣；在客家據點也可依文化特色設計一支扁擔、採茶等動作，用遊戲的方式累積長輩活動資料，了解個別下肢肌力強化程度、降低跌倒風險，還可多人同樂，促進社會參與，減少孤寂感。導入智慧科技不僅減輕人力負擔，還強化社區預防照護服務網絡，優化高齡生活，這是高齡化社會發展之重要方向。

期待農業部加快農漁村照護體系布建腳步，輔以科技導入，建構以農業為本並深入農漁村的綠色照顧網絡，補上我國照顧體系最後一塊拼圖，我國照護整體網絡將趨於完善，進而促進長者健康，延緩衰弱及失能之發生，使我國達成長者在地老化、健康老化及活躍老化之終極目標。