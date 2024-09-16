發現薇趨勢／「顏值」的背後…

近期台灣政壇波動，台股從歷史新高24,000餘點回跌，台積電從衝破千元的股價掉到900元，太多事件不可預期，也許跟過度重視「顏值」有關。

2024年上半年，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳應邀來台，正式開啟台灣的AI模式。所有AI概念股表現卓越，大量熱錢湧入股市，然而在滿江紅的表象下，國際產業評論家紛紛質疑，AI固然是產業的當紅炸子雞，但實際獲利模式不明，投入成本又高昂，以長期發展來看，盲目湧入恐後有重傷。

就在台灣還沉浸在與黃仁勳真摯交流的感動中，黃仁勳則默默拋售了336萬股的輝達股票，套現4.24億美元。

AI投機者此時才如夢初醒，意識到AI產業變現的時間軸比預期來得遠。先前過度膨脹的台積電股票跌回900元。雖然市值還是較一年前高出兩倍，但理性的投資人已嗅出榮景背後的危機。

顏值的背後，究竟藏著什麼呢？

舉例來說，市場最喜歡的「創新」，背後就是不被市場接受的不確定性。映入眼簾的創新方案，背後又有多少沒被看見就消失殆盡的點子呢？

而「機會」則是個有意思的詞彙。獲得「機會大」的兩種情境，可能是已深耕產業多時，就等待一個漂亮的時機；或可能市場輪廓還不成熟，競爭者少，也意味著你的售價可能是市場導向。

數位時代來臨後，我們接收的內容不需要「單位上架」的流程，不用進電視台就能錄製自己的影片，不用等出版社出書就能在網路上抒發己見，人人都有機會靠「自媒體」一飛衝天，博得眼球與人氣，當然競爭者也更多。

世人定義的「好」，背後似乎隱藏著一定程度的不確定性。

還記得剛創業時，朋友邀請我去聽幾個成功創業家的講座，連續聽幾場下來，共通過程都很「高大上」，成功的要領似乎就只是「堅持」與「運氣」。直到一次因緣際會，結識一位產業的老前輩，私下分享許多成功的撇步，才了解他也經歷過檯面下的黑暗。

前輩語重心長的說，許多成功的人不會告訴你成功真正的途徑；客觀而言，還是信奉天時地利人和吧。

就人物形象、產業、創業與機會觀察，在競爭與選擇愈來愈多的現今，多想想「顏值」下的意義，不盲目，拒絕懶人包，培養思辨能力，方有脫穎而出的機會。