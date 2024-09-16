趨勢觀察／迎AI 2.0時代 普惠應用 遍地開花

自ChatGPT問世以來，並採用輝達（NVIDIA）的人工智慧（AI）晶片，帶動全球掀起AI的投資熱潮，全球雲端服務供應商（CSP）包括亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta等，全部砸下重金採購輝達的AI晶片，希望快速建立起自己的大語言模型（LLM），以掌握龐大的AI商機。

技術進步 顛覆商業模式

鴻海研究院諮詢委員，同時也是零一萬物CEO及創新工場董事長李開復認為，自GhatGPT問世之後，全球AI產業的浪潮，正式由AI 1.0時代，邁入了AI 2.0時代。

李開復認為，過去在AI 1.0時代，每一種AI只做一件事，例如利用AI下圍棋，像是Google的AlphaGo打敗棋王，或是利用AI做人臉辨識。但ChatGPT的出現，帶動生成式AI的發展，使得AI正式進入了2.0時代。

2.0時代的AI，具備了通用能力（不只做一件事情），訓練出巨大模型之後，可以讓AI回答問題、生產內容、推理訓練，可以達成多種任務，也可以成為生產力提升的工具。

李開復是全球知名的AI專家，入選時代雜誌（TIME）2023年全球25位AI領袖，李開復也曾任職於Apple、Microsoft、Google。他在2009年創立創新工場，並於2023年創辦大模型獨角獸公司零一萬物。

他表示，當AI正式從1.0進入2.0時代之後，這將帶來兩個巨大改變，一是技術將進步非常快速，二是成本下降也非常快速（每年下降十倍），並導致兩年後的AI普惠應用遍地開花。

也就是說，進入AI 2.0時代，應用軟體（App）發展的速度，將遠快於行動網路時代，例如2022年當ChatGPT和character.ai問世之後，分別僅用兩個月和六個月時間，全球使用者就達到1億用戶，這遠比TikTok的九個月和WeChat的14個月要快速。

進入AI 2.0時代之後，由於市場競爭太過激烈，加上成本持續下降，李開復預估，未來兩年AI普惠應用將遍地開花，所有軟體和商業模式，都有機會被AI重寫一遍，範圍涵蓋遊戲、搜索、問答、社交、新聞、視訊、電商等應用軟體。也就是說，未來若是沒有AI的軟體，可能會被淘汰。

過去在行動網路時代，需要的是以Mobile First為核心，未來則需要以AI First為核心，但技術會快速迭代。因此，AI First的產品要達到普惠，並須兼顧技術和成本。

成本下降 掀服務價格戰

李開復舉例說，最近在中國大陸或海外市場，AI應用軟體開發商掀起非常激烈的「價格戰」，甚至有廠商推出「水平不是很好的模型」，還將價格降低99%甚至免費，但若是搜尋引擎「根本搜不到你要搜的」，這有什麼用呢？

因此，他認為，進入AI 2.0時代，必須將技術與成本兼顧，才能達到最好的效益。

另外，他也擔憂，進入AI 2.0時代，將出現AI治理的問題，也就是說，在AI浪潮下，訓練大語言模型的同時，如何做資料隱私保護、如何顧及AI倫理和數據偏見等問題，都是必須面對的挑戰。例如訓練AI模型時，因為男女資料比例的失衡，會造成單一性別的偏見，這些都需要注意。

例如AI可能造成隱私的損害，像是一間公司擁有很多的數據，有些人會願意提供數據，以換取更為便利的生活，但有些人可能不願意拿隱私交換。這就會引發侵害隱私權的問題。而且AI也可能竊取數據，侵犯著作權，或是濫用數據。甚至利用AI來詐騙或做假，讓我們還沒有享受到AI帶來的好處，就先遇到濫用AI的壞處。

由於AI 2.0時代的浪潮已經開始了，全球不論是科技廠商或是國家，都在規劃發展相關軟硬體設施，AI所帶來的種種問題，也將一一浮現，李開復認為，每一個國家都應該提出適合自己國家的AI治理方案。

每一種技術的產生，都會帶來新的問題，生成式AI的浪潮也是如此，因此，科技廠商與政府，都必須在問題剛出現時，就加以解決與規範，才能讓AI進入2.0時代之後，為人類帶來正向的發展與幸福。