影／瑞軒30周年 大巨蛋今辦棒球家庭日一切共好
電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）今年歡度30周年，16日特別擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。
瑞軒科技專注於生產電視機及電競顯示器產品的台灣製造商，近年來更擴大開發產品線至滑鼠、AI智能陪伴機器人以及視訊會議系統等產品，營運據點分布於台灣、中國大陸、越南及美國等地，自1994創立以來，服務領導品牌客戶遍布全球。
瑞軒科技今年邁向第30個年頭，除了專注本業經營外，更與世界同步關注ESG各層面的貢獻，2023年，瑞軒科技連續二年榮獲商業週刊評選為碳競爭力100強，2024年，更榮獲亞洲企業社會責任獎之綠色領導獎殊榮。
瑞軒總經理吳旭軒近年來，致力將瑞軒科技打造成幸福企業，不僅有生育獎金，還提供帶薪育兒假；工作之餘，在適逢中秋月圓人團圓的佳節，也邀請員工和其家人一同到大巨蛋看球賽，保持工作、生活與家庭的平衡。
展望未來，瑞軒科技將持續貫徹其永續發展的藍圖，與員工、地球共好，展現瑞軒科技競爭力與永續力，期許能和棒球一樣，成為台灣之光。
瑞軒累計今年前八個月合併營收151.92億元，年增47.7%。
瑞軒上半年稅前淨利10.05億元，稅後淨利8.26億元，每股盈餘1.1元。展望第3季，為消費電子業務傳統旺季，大型運動賽事帶動電視換機潮、電競監視器訂單增加，預期營運將可持續加溫。
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