快訊

Fed降息在望…美債旺、美股早盤陷整理 台積ADR、蘋果雙摔

嬤載孫遇死劫…賓士車校門口猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

影／瑞軒30周年 大巨蛋今辦棒球家庭日一切共好

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
瑞軒今（16）日擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。記者李珣瑛/攝影
瑞軒今（16）日擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。記者李珣瑛/攝影

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）今年歡度30周年，16日特別擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。

瑞軒科技專注於生產電視機及電競顯示器產品的台灣製造商，近年來更擴大開發產品線至滑鼠、AI智能陪伴機器人以及視訊會議系統等產品，營運據點分布於台灣、中國大陸、越南及美國等地，自1994創立以來，服務領導品牌客戶遍布全球。

瑞軒科技今年邁向第30個年頭，除了專注本業經營外，更與世界同步關注ESG各層面的貢獻，2023年，瑞軒科技連續二年榮獲商業週刊評選為碳競爭力100強，2024年，更榮獲亞洲企業社會責任獎之綠色領導獎殊榮。

瑞軒總經理吳旭軒近年來，致力將瑞軒科技打造成幸福企業，不僅有生育獎金，還提供帶薪育兒假；工作之餘，在適逢中秋月圓人團圓的佳節，也邀請員工和其家人一同到大巨蛋看球賽，保持工作、生活與家庭的平衡。

展望未來，瑞軒科技將持續貫徹其永續發展的藍圖，與員工、地球共好，展現瑞軒科技競爭力與永續力，期許能和棒球一樣，成為台灣之光。

瑞軒累計今年前八個月合併營收151.92億元，年增47.7%。

瑞軒上半年稅前淨利10.05億元，稅後淨利8.26億元，每股盈餘1.1元。展望第3季，為消費電子業務傳統旺季，大型運動賽事帶動電視換機潮、電競監視器訂單增加，預期營運將可持續加溫。

瑞軒今（16）日擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。記者李珣瑛/攝影
瑞軒今（16）日擧辦棒球家庭日，在台北大巨蛋招待員工和眷屬歡度佳節。記者李珣瑛/攝影

瑞軒 電視

延伸閱讀

搶票預備備！張惠妹大巨蛋演唱會 國泰世華CUBE卡友提前1天搶先購

桃園3級棒球國際賽三冠王慶功 張善政燒聲表揚創佳績

快求神！張惠妹5場大巨蛋震撼開賣 他們可以搶先買

中職／劉基鴻擔任公益大使 鼓舞愛棒球小球員勇敢追夢

相關新聞

台灣無人機聯盟主席 漢翔董事長胡開宏出任

經濟部10日宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的國際化發展，漢翔董事長胡開宏獲得各廠商一致推舉，擔任...

勤美營建事業開花結果 2027年迎高峰、百億案量將交屋

勤美（1532）受惠「勤美之森」大案入帳，今年營運看俏，且營建布局逐漸開花結果，2027年更將迎來營建大豐收的一年，預計...

美時總經理Petar Vazharov專訪／享受台灣風情 讚賞本地員工

美時化學製藥（1795）總經理Petar Vazharov是2016年開始參與美時的經營管理，帶著老婆、孩子舉家來台。曾在台灣住超過六年，現在為了業務推廣的考量，已搬到新加坡居住，但是每兩星期仍會來台灣，工作之餘享受「鼎泰豐」美食，也與在台灣的好友一起運動聯誼。

台灣上市櫃公司協會理事長交接 信義創辦人周俊吉接棒

台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮16日舉行，第5屆新任理事長由信義企業集團創辦人周俊吉接棒。他致詞時表示，協會未來重點將...

台中房市熱度不減 賴正鎰：13年移居設籍人口增加20萬人撐起一片天

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中升格六都後的這13年來傳產與科技聚落發展快速，就業機會多，移居設籍人...

房貸之亂一手揭露減少 7月預售1.26萬件月減2成

根據最新預售實價揭露資料顯示，7月預售全台揭露量1.26萬件，寫下近5個月新低，月減22%，不過年增率仍有9成，信義房屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。