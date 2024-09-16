台灣無人機聯盟主席 漢翔董事長胡開宏出任

經濟部10日宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的國際化發展，漢翔董事長胡開宏獲得各廠商一致推舉，擔任聯盟主席。

漢翔今天發布新聞稿說明，無人機聯盟協同主席包括神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等7家，將共同帶領台灣無人機產業，朝向亞太地區無人機供應鏈中心的目標邁進。

漢翔指出，政府設定的產業目標，是在2028年前達成無人機月產能1萬5000架，並帶動整體產業產值達300億元，與目前相比成長幅度約為10倍。

胡開宏表示，將全力協助聯盟成員，促進國內產業的創新與成長，為台灣打造完整的供應鏈體系。他也強調，漢翔不僅是技術輸出者，也扮演與國際廠商間的重要橋梁，積極促進雙邊交流，協助國內進入全球供應鏈體系，進一步提升台灣的國際競爭力。

無人機聯盟目前已規劃於10月中旬，由經濟部及產業共同組隊至日本、美國及立陶宛爭取國際合作。