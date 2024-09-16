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叡揚資訊深耕高雄 推動AI創新與產業升級

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

叡揚資訊（6752）表示，自2010年底於高雄設立辦公室，開始在南部地區深耕，為在地客戶提供專業的技術服務與諮詢支持。隨著數位轉型和AI技術的快速發展，並擴大在高雄的投入，成立全新的高雄研發中心，聚焦AI技術應用。

叡揚指出，高雄研發中心目前專注於多項AI技術的開發與應用，包括以整合各應用系統為核心精神的C.ai聊天機器人建置平台，可透過圖像化介面快速建置企業專屬聊天機器人，並可整合各類型大語言模型（LLM），透過口語問答來獲得即時資訊與服務；利用AI技術賦能現有資訊服務產品，叡揚將AI技術導入公文管理系統、企業知識管理等自有產品，提升企業的數位化與智能化能力；前瞻AI與生成式AI技術研發，叡揚積極投入前沿AI技術的研究，並持續探索LLM、機器學習、視覺文件理解等技術的應用場景，助力企業掌握未來科技趨勢。

隨著高雄市政府致力於提升產業與城市創新的企圖心，叡揚表示，叡揚也響應政府推動的「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，助力高雄市的城市轉型，致力科技智慧與永續發展並行的城市願景。未來將繼續強化高雄研發中心的軟體研發能量，並積極推動更多AI應用方案，協助各產業加速邁向數位化、智慧化。

AI 聊天機器人 願景

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