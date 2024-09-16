叡揚資訊深耕高雄 推動AI創新與產業升級

美時化學製藥（1795）總經理Petar Vazharov是2016年開始參與美時的經營管理，帶著老婆、孩子舉家來台。曾在台灣住超過六年，現在為了業務推廣的考量，已搬到新加坡居住，但是每兩星期仍會來台灣，工作之餘享受「鼎泰豐」美食，也與在台灣的好友一起運動聯誼。

2024-09-16 18:50