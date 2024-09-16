減量額度交易平台擬上線 永豐餘正隆等卡位碳權商機

台灣拚淨零轉型，國內減量額度交易平台擬於10月2日上路，有望促成台灣碳權交易熱絡。目前與碳權有密切相關的造紙類股，包括永豐餘投控、華紙、正隆、榮成早已布局，例如永豐餘早已成立碳管理事業群，正隆也成立碳中和聯盟，加速產業低碳轉型。

造紙族群今天股價表現不俗，華紙最為亮眼，漲幅5.25%，其次為士紙漲幅3.67%，再來為榮成漲幅3.05%，永豐餘漲幅也超過2%。

永豐餘總經理駱秉正今年8月法說會曾表示，碳管理服務方面，因台灣將課徵碳費，永豐餘旗下碳管理事業已可提供碳排放分析、減碳效益提案以及綠色金融顧問服務，未來希望透過碳管理事業群，將商業模式進一步推廣至其他公司。

華紙在兩岸植林面積廣達約3萬公頃，超過1個台北市大小；落實淨零碳排，也規劃大幅度能源轉型，以生質材料為基礎，希望將碳排放降至最低。華紙總經理陳瑞和今年法說會曾表示，為提升綠色能源占比，將於今年下半年規劃花蓮廠生質能鍋爐改造案，以達成全廠自發電為目標。

正隆2023年起打造碳中和聯盟，串聯上下游夥伴，包含原物料、設備商，和下游工紙與紙器客戶等20家成員，推動造紙產業轉型，以減緩全球淨零法規政策，如碳費徵收、碳關稅對產業的衝擊。

以中國大陸為主營地區的榮成，由於大陸碳排放權市場已在2021年7月16日上線交易，榮成已有實際進行碳權交易的經驗；榮成在台灣市場方面，未來5至6年內將取得23萬噸碳權。