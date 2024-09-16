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新任上市櫃公司協會理事長周俊吉 傳信義房屋ESG心法

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣上市櫃公司協會理事，出席第4、5屆理事長交接典禮合影。(圖:信義房屋提供)
台灣上市櫃公司協會理事，出席第4、5屆理事長交接典禮合影。(圖:信義房屋提供)

台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮16日舉行，由行政院院長卓榮泰擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團創辦人周俊吉，本次典禮新北市長侯友宜與台北市政府秘書長李泰興也到場支持。

周俊吉在致詞中表達對黃偉祥理事長及前三屆理事長的感謝，感念他們對協會發展的深遠貢獻，也謝謝今天特別撥冗出席的貴賓，包含行政院卓榮泰院長、三商美邦人壽翁肇喜董事長、宏碁集團創辦施振榮先生、富邦集團蔡明忠董事長、台新金控吳東亮董事長、義美高志尚董事長…等貴賓。

卓榮泰表示，新上任的周理事長所經營的信義房屋在業界內享有盛名，連續17年獲得天下雜誌企業公民獎，連續15年獲得遠見雜誌企業社會責任獎，這些獲獎紀錄證明信義房屋在企業責任、ESG等方向獲得社會的肯定，這些成就固然不簡單，但今天開始挑戰以不再是自己獲獎，而是帶領著大家一起獲獎，由周理事長將成功的經驗傳承下去，讓協會的會員可以一起成長。

周俊吉指出，信義房屋自創立以來，始終關注利害關係人的權益，並在公司治理評鑑中連續十年榮獲上市企業前5%的佳績。他強調，這些成就來自於企業內部的努力，也得益於社會對企業責任與永續發展的支持。

周俊吉強調，協會未來的重點將是導入更多ESG資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。他指出，ESG的推動不僅能夠為企業打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。

他進一步提到，建構一個完整且健全的企業ESG生態系是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作。他以卓榮泰院長所帶領的行政團隊為例，指出政府在推動「2050台灣淨零轉型」的12項關鍵戰略行動計畫中，為企業提供了良好的發展條件，包括公部門設置永續長，並與民間企業加強對接。周俊吉相信，在政府的支持以及各會員企業的努力與創意下，協會將能加速建構一個完整的ESG生態系。

周俊吉認為，未來兩年的任務任重而道遠，但他期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。

協會第5屆理事長:周俊吉/信義房屋(股)公司創辦人，副理事長:賴杉桂/崇越科技(股)公司集團副董事長、黃柏漙/緯創資通(股)公司副董事長、郭水義/中華電信(股)公司董事長。常務理事: 朱復銓/樺漢科技(股)公司董事長、井琪/遠傳電信(股)公司總經理、韓家寅/大成集團副總裁。常務監事:杜綉珍/巨大集團董事長，中部分會會長: 廖紫岑/台灣數位光訊(股)公司董事長，南部分會會長: 黃清山/南六企業(股)公司董事長，創辦人:施明豪/財政部關貿網路(股)公司前董事長。

目前會員人數308人，新會員包含:台灣大哥大(股)公司、台灣高速鐵路(股)公司、摩根大通銀行台北分行、香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險(股)公司、士林開發(股)公司等公司。

台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮，由行政院長卓榮泰(中)擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥(左)將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團創辦人周俊吉(右)。(圖:信義房屋提供)
台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮，由行政院長卓榮泰(中)擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥(左)將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團創辦人周俊吉(右)。(圖:信義房屋提供)

ESG 信義房屋 董事長

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