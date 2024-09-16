台灣上市櫃公司協會理事長交接 信義創辦人周俊吉接棒

台灣上市櫃公司協會理事長交接典禮16日舉行，第5屆新任理事長由信義企業集團創辦人周俊吉接棒。他致詞時表示，協會未來重點將導入更多ESG資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。並指出，ESG推動不僅能夠為企業打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。

交接典禮由行政院長卓榮泰擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥將協會印信，交接給第5屆理事長信義創辦人周俊吉，本次典禮新北市長侯友宜與台北市政府秘書長李泰興也到場支持。周俊吉表達對黃偉祥理事長及前三屆理事長的感謝，感念他們對協會發展的深遠貢獻。

周俊吉指出，建構完整且健全的企業ESG生態系是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作。政府在推動「2050台灣淨零轉型」的12項關鍵戰略行動計畫中，為企業提供了良好的發展條件，包括公部門設置永續長，並與民間企業加強對接。相信，在政府支持及各會員企業努力與創意下，協會將能加速建構一個完整的ESG生態系。

周俊吉認為，未來兩年任務任重而道遠，期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。他也說，信義房屋自創立以來，始終關注利害關係人的權益，在公司治理評鑑中連續十年榮獲上市企業前5%的佳績。他強調，這些成就來自於企業內部的努力，也得益於社會對企業責任與永續發展的支持。

協會第5屆新理事長由周俊吉接下，副理事長為崇越集團副董賴杉桂、緯創副董黃柏漙、中華電董事長郭水義。常務理事包括：樺漢董事長朱復銓、遠傳總經理井琪、大成集團副總裁韓家寅。常務監事巨大董事長杜綉珍，中部分會會長為台數科董事長廖紫岑，南部分會會長則是南六董座黃清山，創辦人：施明豪/財政部關貿網路(股)公司前董事長。

目前會員人數308人，新會員包含台灣大哥大、台灣高鐵、摩根大通銀行台北分行、香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司、三商美邦人壽、士林開發等公司。