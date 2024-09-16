台中房市熱度不減 賴正鎰：13年移居設籍人口增加20萬人撐起一片天

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，台中升格六都後的這13年來傳產與科技聚落發展快速，就業機會多，移居設籍人口增加20萬人，且以年輕人居多，光是今年前七月住宅核照數1萬6120宅，幾乎與六都之外台灣省轄的住宅核照數1萬6808宅差不多，代表剛需強勁，也撐起房市的一片天。

他說，據統計，全台今年前7個月商業建照，含商店、旅館及餐廳、遊樂園等在內，共核發84件，雖略少於去年同期的87件，但核發總樓地板面積卻大增80.6%。台中市今年前7個月核照樓地板面積達20萬坪，住宅核照宅數1.6萬宅，雙雙居全台之冠。

尤其在台中市府日前公開宣布捷運藍線明年將全面動工，預計10年後通車，受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠產業等重大建設利多帶來人口紅利及房市剛需，台中早已成為全台推案的一級戰區。

鄉林不動產研究室研究，據內政部國土署建照核發建照統計資料顯示，今年累計前7月全台商業類建照樓地板面積共計29.2萬坪，與去年同期16.1萬坪相比年增率達8成以上。六大都會區之中以台中增加最顯著，商業類核照樓地板面積年增1370.7%，其次是桃園商業類核照樓地板面積年增62.4%。

大台中百貨零售市場去年表現亮眼，整體消費規模攀升到895億元新高、年增13.3%。其中新光三越中港店去年營收達258億元、年增5.3%，再創歷史新高，蟬聯全台百貨業「店王」隔壁的台中大遠百的去年營業額達214億元、年增5.4%，也是二度蟬聯全台百貨「店后」寶座，兩家合計營業額達472億元，顯示中部百貨零售市場有雄厚實力。

賴正鎰認為，台中進入捷運全面開工建設期，加上疫後消費報復潮興起，除了東區三井Lalaport去年開幕，緊接著北屯漢神洲際購物中心預計明年開幕，還有烏日高鐵特區站前的「D-ONE第一大天地」以及水湳經貿園區的台中國際會展中心明年啟用營運，都將帶來龐大會展商機，預料將磁吸更多企業加碼投資台中，帶來更多人口紅利，這也就是台中房地產需求逐年增長的緣故。