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大綜重訊公告董事會決議授權董事長處分不動產 金額估約1.6億元

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

大綜（3147）16日發布重訊，公告董事會決議授權董事長處分不動產，擬出售左營區土地及建物金額預估約為1.6億元，為因應整體營運發展規劃考量，擬啟動高雄總公司辦公室升級計畫。

根據大綜公告指出，左營區營業處所已不敷目前公司運作使用，因應本公司整體營運發展規劃考量 ，擬啟動高雄總公司辦公室升級計畫。目前有建商「茂德建設」有意願購買左營區土地及建物，擬出售金額預估約為1.6億元。

建商 董事長

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