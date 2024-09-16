房貸之亂一手揭露減少 7月預售1.26萬件月減2成

根據最新預售實價揭露資料顯示，7月預售全台揭露量1.26萬件，寫下近5個月新低，月減22%，不過年增率仍有9成，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸之亂大概7月下旬才開始發酵，可以觀察8、9月預售市場揭露數字，判斷是否對於一手市場也造成衝擊。

曾敬德指出，雖然預售到交屋還有一段時間，不過購置預售案除了一般自用需求外，也有置產型的買方，現在預售交屋房貸也不若先前容易，非首購的買方也會擔心未來是否交屋時也會遇到類似問題，事件初期市場都會比較恐慌，加上可能好賣的案子前幾個月熱銷，新推案跟不上也有可能，7月又碰上股市創高後的大幅回檔，都可能是影響7月預售降縮的原因。

統計顯示，全台6月預售出現1.6萬件大量後，7月因股災與房貸之亂，量縮至1.26萬件，去年同期因平均地權條例上路基期較低，因此7月預售揭露年增9成但月減22%。

主要都會區中，北市也明顯量縮，7月揭露409件月減38%，新北市1835件月減27%，桃園市相對穩健揭露2694件，月減3%，新竹縣市511件月減39%，台中市2650件月減21%，台南市945件月減21%，高雄市1815件月減29%，普遍都呈現月減表現。

曾敬德表示，可能要看到8、9月預售揭露狀況，才能夠進一步確定對市場影響，不過現在陸續有些案場傳出來人量減少，加上營建類股指數也出現一波修正，上半年房市熱銷狀況已經過去，未來預售市場可能會回歸理性購屋的氛圍。