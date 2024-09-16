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豐興鋼筋跌勢擴大！每公噸降400元 型鋼跌500元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

豐興（2015）鋼筋跌勢擴大，鋼筋基價每公噸降400元，型鋼跌500元。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互現。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼跌至每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼跌至320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸91.1美元漲至92.05美元。

豐興16日業務會議拍板，上周9月13日廢鋼盤中變盤已經提前下跌300元，因此16日廢鋼表價平盤，鋼筋基價每公噸跌400元，型鋼產品跌500元。

美國 豐興

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