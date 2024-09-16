中古屋均價遠低預售屋行政區 前10名上榜行政區一次看

近年資金湧入房地產市場，預售屋房價飆升，與中古屋價差擴大。永慶房產集團根據實價登錄預售屋、中古屋交易資料，盤點近一年七都行政區預售屋與中古屋平均單價價差幅度，前10名上榜行政區中，一半位在台中市。

其中，台中市中區預售屋比中古屋價格高逾1.5倍，位居七都之冠。七都指台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市。

永慶房屋集團今天發出新聞稿指出，觀察前10名中，台中市有5個行政區上榜，其中名列第1名為中區，預售屋單價約新台幣51.8萬元，中古屋約22.1萬元，價差高達150.2%，等於購買預售屋需要比中古屋多付出1.5倍的價格。

位居第2、3名為台中市西屯區及北區，雙方價差都有100%以上，中古屋不用預售屋的一半價格；西區和北屯區也有超過7成以上的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市近年有不少重劃區、捷運、科技園區等題材，吸引建商推案，快速推升預售屋房價，導致中古屋房價未跟上預售屋漲幅。

其中，價差居冠的台中市中區，因區域發展較早、老屋占比高，中古屋房價基期較低；但在預售屋市場上，隨著近年來資金湧入房市，再加上捷運藍線建設等利多因素，帶動中區預售屋房價飆漲明顯，兩者房價差幅大，位居七都之冠。

而西屯區、北區、西區及北屯區受惠中部科學園區，以及熱門的重劃區水湳經貿園區、七期等，加上捷運建設等話題，使得預售屋多處高價位；不過中古屋同樣擁有成熟的機能，房價卻親民，相較之下，中古屋CP值相對較高。

高雄有兩區入榜，分別是鹽埕區及岡山區，皆有75%以上的價差。陳金萍表示，高雄市建設議題多，也有不少產業挹注，帶動預售屋需求和房價。

陳金萍提醒，中古屋和預售屋各有優缺點，民眾購屋前因多方考量自身需求，選擇最適合自己的房屋，而非一味注重價差或CP值。