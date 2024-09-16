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上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接 信義企業集團創辦人周俊吉接棒

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮16日舉行，由行政院長卓榮泰（中）擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥（左）將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團(9940-TW)創辦人周俊吉（右）。信義房屋提供
台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮16日舉行，由行政院長卓榮泰（中）擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥（左）將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團(9940-TW)創辦人周俊吉（右）。信義房屋提供

台灣上市櫃公司協會第4、5屆理事長交接典禮16日舉行，由行政院長卓榮泰擔任監交人，見證第4屆理事長黃偉祥將協會印信，交接給第5屆理事長信義企業集團（9940）創辦人周俊吉。

本次典禮新北市長侯友宜與台北市政府秘書長李泰興也到場支持。周俊吉在致詞中表達對黃偉祥理事長及前三屆理事長的感謝，感念他們對協會發展的深遠貢獻。

周俊吉指出，信義房屋自創立以來，始終關注利害關係人的權益，並在公司治理評鑑中連續十年榮獲上市企業前5%的佳績。他強調，這些成就來自於企業內部的努力，也得益於社會對企業責任與永續發展的支持。

周俊吉強調，協會未來的重點將是導入更多ESG資源，幫助會員企業邁向永續經營，創造「永續好生活」。他指出，ESG的推動不僅能夠為企業打造屬於自己的產業生態系，還能讓台灣社會與地球環境實現共生共榮，這也是社會對上市櫃公司的最大期待。

他進一步提到，建構一個完整且健全的企業ESG生態系是一項龐大的工程，必須仰賴社會各界的共同合作。他以卓榮泰院長所帶領的行政團隊為例，指出政府在推動「2050台灣淨零轉型」的12項關鍵戰略行動計畫中，為企業提供了良好的發展條件，包括公部門設置永續長，並與民間企業加強對接。周俊吉相信，在政府的支持以及各會員企業的努力與創意下，協會將能加速建構一個完整的ESG生態系。

周俊吉認為，未來兩年的任務任重而道遠，但他期待在各方的共同努力下，推動台灣經濟的持續成長，使台灣社會因協會的貢獻而變得更加美好。

目前協會會員人數308人，新會員包含:台灣大哥大、台灣高速鐵路、摩根大通銀行台北分行、香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司、三商美邦人壽保險、士林開發等公司。

ESG

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